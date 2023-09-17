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娛樂

不敢期望《釀魂》票房過千萬 Anson Lo跑逾30場謝票 被神徒圍

釀魂｜盧瀚霆到戲院謝票寸步難行 票房累計600萬感滿意

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演電影《釀魂》上映逾3周，截至昨天票房600萬元，成績平平。Anson Lo昨日在九龍區多間戲院連跑30多場謝票，獲大批神徒（粉絲暱稱）包場支持，部分更陪他一齊跑幾場。他出現戲院即引得神徒興奮尖叫，有神徒表示看了該片40次，Anson Lo多謝支持。他對成績感滿意，未敢期望有千萬票房，離開戲院時，他被神徒一擁而上包圍，一度寸步難行。

記者：柯美

攝影：劉永銳

Anson Lo昨日聯同陳紫萱、林耀聲及導演岑嘉彥到尖沙嘴、圓方、朗豪坊及九展的戲院為電影《釀魂》謝票，連跑30多場，直至晚上7時許才結束，吸引大批神徒包場支持。Anson Lo首站現身尖沙嘴K11的戲院，神徒見到偶像出現即興奮尖叫，大嗌「盧瀚霆，你好靚仔」、「部戲好好睇」、「我愛你」。Anson Lo問大家看了多少次？有神徒表示照他指示看了40次。Anson Lo多謝大家支持，笑言要看400次，他跟神徒大合照後離場時，神徒一擁而上將他包圍，把握機會近距離接觸及送禮物，令Anson Lo寸步難行。

有神徒稱看了40次

《釀魂》8月24日開畫，至前日上映23天，累計票房529萬元，成績平平，Anson Lo已對票房感滿意。提到他之前主演的電影《假冒女團》票房近800萬元，他說：「《釀魂》還未落畫，而且兩部電影片種不同，不可以比較。」電影公司表示連同昨日票房，《釀魂》累計逾600萬元。問Anson Lo可希望有過千萬票房？他表示不敢期望，自認是電影初哥，更加不敢抱任何期望。已拍了數部電影仍自稱初哥？他說：「我拍了一兩年仍是初哥，就算拍了10年的人，他們都話自己不是前輩。」他重申對票房完全不失望，反而開心，因沒期望那麼快就有600萬，「很多人都驚入場睇鬼片，需要衝破心理關口，有此成績已很滿意，大家好大膽」。

謝票為多謝觀眾 不是谷票房

Anson Lo續道：「今（昨）日應該是最後一次謝票，若時間許可想做多次。（為何快將落畫才謝票谷票房？）謝票不是為谷票房，是多謝大家入場睇戲支持，想與觀眾互動，親身多謝他們，其實原定早前謝票，因颱風才延至今（昨）日舉行。」提到有些神徒陪他跑幾場好辛苦？他說：「粉絲每次見得我幾分鐘，戥他們攰和可惜，他們希望我可停留耐一點，傾吓偈，講多些角色。」

籲撐港片「睇多幾次 睇多幾部」

Anson Lo希望大家繼續支持香港電影，買飛捧場，「不是我們講電影產業盛行與否，是要大家入場支持，睇多幾次，睇多幾部」。問他戲中表現如何？他表示首映當天看過一次，覺得較想像中好，因拍攝時未經剪接，不知效果如何，且不是每場戲都看回演出，不知自己演得好與否，所以有時間也會入戲院睇多次。他透露新歌MV拍了20多小時，原本一日內拍完，但因天雨關係未能拍外景，稍後要多拍一日。

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相關字詞﹕盧瀚霆（Anson Lo） 神徒 釀魂

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