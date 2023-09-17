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娛樂

《披荊斬荊3》首輪被淘汰 鄭嘉穎自嘲戇居 狂練歌失聲

鄭嘉穎自嘲抵死兼戇居 親揭《披荊3》首圈被淘汰原因
蔡嘉欣12月做人妻 不介意被指拜金 邀何依婷擔任姊妹團

【明報專訊】鄭嘉穎昨日到旺角出席新店開幕活動，見他消瘦不少，他表示體重一直保持65公斤（約143磅），因本身有血壓高，食得較清淡。提到早前在內地錄影節目《披荊斬荊3》，被發現入院做霧化及吊鹽水，太太陳凱琳指他是聲帶問題入院治療，鄭嘉穎笑言聲帶已痊愈，還被兒子投訴太嘈，他說：「我恃住歌手出身，登台不用特別練，但參加這綜藝節目發覺唔掂，日日練歌五六小時，沒理會聲帶，老婆勸阻也不聽，最終弄至聲帶發炎及受損失聲，要入院打類固醇，再睇五六次中醫都沒有幫助，醫生指唯一方法是休息。」

汲取教訓 不敢再輕視

鄭嘉穎認為今次是個教訓及失策，以後做任何事都要循序漸進，不可臨急抱佛腳，這麼大個人也不明這道理，「台上一分鐘，台下十年功，是真的，一定要平時準備好」。他稱入院沒嚇親老婆，不是大問題，只是失聲，但曾一度情緒低落，「咁辛苦去練，不但徒勞無功，還差了，咁咪好戇居囉！」他承認節目首輪已被淘汰，有點遺憾，但做了這些戇居的事，要承受結果。

鄭嘉穎表示兒子已開學，要着手傾適合的工作，「我真的鍾意演戲，好想遇到適合角色，如再有歌唱比賽就等我準備好先，比賽壓力又不同，不可以輕視，之前我就是衰在輕視，現在會好認真練歌，等把刀磨利先，有需要時候用得着」。

蔡嘉欣邀何依婷任姊妹團

擔任活動司儀的蔡嘉欣12月結婚，已邀請好友何依婷擔任姊妹團，但未知對方當日是否要開工。提到早前被網民指帶壞何依婷而留言反擊，她稱只是與該網民討論，「未到鬧交，以後會選擇討論，如有探討空間，會繼續跟他們探討」。何依婷可有不開心？她說：「大家要問她，我也是睇新聞才知她拍拖，她好保護自己，驚我口疏。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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