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娛樂

《那年盛夏我們綻放如花》大結局 網民封神劇 導演陳健朗要時間消化 未諗開續集

【明報專訊】ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》播映以來贏口碑，一班新演員包括COLLAR成員邱彥筒（Marf）、P1X3L成員歐鎮灝（George）及戴玉麒等演出備受讚賞。前晚播大結局，Marf飾演的楊悅盈被禁錮後，有機會以新身分出現，似為開續集留伏線。結局後不少網民激讚，封《那年盛夏》為神劇及年度之劇，有期待開續集。導演陳健朗接受《明報》訪問，稱劇集留有一種餘韻，得到大家鍾意好開心，會繼續以真心做好每個作品。至於會否再執導劇集要消化一下，現在會先做電影工作。

劇集《那年盛夏我們綻放如花》講述暑假尾聲，蔡鳴磊紀念中學升6A班的同學，被自稱Admin的人把他們加進「已讀不回死全家」通訊群組，強制開始「死亡遊戲」，最終20人死亡，僅4人生存。前晚大結局，最後的倖存者包括楊悅盈、何晞賢（George飾）、Crystal（郭東彩飾）及賴智勇（戴玉麒飾）。

楊悅盈新身分重生留伏線

楊悅盈被發現意圖公開連環死亡事件真相，被MTCC總裁Ivan（陸駿光飾）禁錮，與其他19名已死亡的6A班師生，被偽裝成車禍身亡。Jessica（王丹妮飾）向她提議，待患絕症的Ivan死後，會回復她的自由，給予新身分重生。何晞賢、Crystal及賴智勇如常生活，但仍活在傷痛及回憶中，結尾楊悅盈與何晞賢分別重回舊地，但未有遇見，楊悅盈鼓起勇氣致電給何晞賢，對方沒帶電話外出未接聽。劇情留有伏線，楊悅盈會以什麼新身分出現？會否再有另一個死亡遊戲？讓網民猜是否有機會拍續集。

網民激讚《那年盛夏我們綻放如花》是神劇，結局愈是平淡，令人愈難遺忘。有網民指是好難得的一套劇，「每個演員都做得好好！劇情又好睇！令觀眾睇得好代入！套劇完咗好唔捨得！呢套劇要大推，希望可以推上Netflix、Disney+」。雖然很多網民期待有續篇，亦有認為不要拍續集及電影版，讓神劇留在觀眾心中。

監製：不甘心港劇維持同一水平

前晚該劇監製林淑賢、導演陳健朗聯同劇中演員在結局播出後開直播，分享拍攝感受，當中不時提到拍攝該劇製作費有限，林淑賢說：「製作咁多年，我同阿朗（陳健朗）有想法是不甘心港劇只維持在同一個水平。其實不能說製作費低，可能是我哋心頭高，不相信香港做不到美、日、韓的水準。今次大家都好努力付出，是一個開始，希望觀眾認同，行得再好些。」陳健朗指台前幕後真心做好作品，他每次看第15集都會感觸落淚，希望帶給觀眾溫度及共鳴。George形容該劇為電視界帶來一個衝擊波，意思是香港可以將電視劇提升到一個位置。Marf因工作未能現身直播，她在社交網連環發文，其中一個帖文寫道：「一言難盡，我都需要時間消化，希望大家鍾意，有感。」

陳健朗：開心帶到餘韻給觀眾

陳健朗昨日接受《明報》訪問，說台前幕後用誠意做好作品，讓觀眾感受到，帶到一種餘韻給大家已好開心，始終作品有人鍾意或不鍾意，但會繼續做好每個作品。之後會創造下一個作品，與其用說話去講，不如用行動及真心去做及行之後的路。至於會否再拍劇集，他覺得要消化一下，目前會先做電影工作。

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相關字詞﹕陳健朗 戴玉麒 P1X3L成員歐鎮灝（George） 邱彥筒（Marf） 那年盛夏我們綻放如花

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