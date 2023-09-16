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娛樂

【開箱】續談《奇案摸摸查》 破案為副搞笑為主

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC劇集《奇案摸摸查》自8月12日開播至今，已經播到第10集，最新一集收視升至8%，隨着口碑向好，且看餘下6集能否突破雙位數字。故事講述《耀眼》韓志旼飾演獸醫奉藝奮，擁有讀心超能力，觸摸人類或動物的臀部，就能看穿對方記憶；《我的出走日記》李民基扮演刑警文壯烈得悉藝奮懂讀心術，找來對方協助，偵破大小奇案。本地觀眾可以透過影視串流平台Netflix收看。

《奇案摸摸查》主線是破案過程，藝奮與壯烈先後偵破網紅遭狂迷禁錮、國會議員機密文件失竊、以及變態佬偷內衣等案件，較為棘手的兩宗謀殺案，死者分別是網紅施雅（崔熙真飾）及與壯烈情同手足的朴勝吉（崔智赫飾），兩者似有關連，第7集講到村民因小鎮發生兇殺案感到不安，於是請來巫師朴宗培（朴赫權飾）做法事，後者原是「神棍」，突被勝吉和施雅靈魂附體，並對藝奮與壯烈說：「兇手就在現場。」現場有大批村民，鏡頭卻對準藝奮祖父鄭宜煥、國會議員車柱萬（李承俊飾）、便利店職員金善佑（Suho飾）等，似乎嫌疑最大。

過度使用會脫髮

雖然劇集不乏懸疑兇案，卻非此劇最大賣點，因搞笑情節比查案過程更吸引。韓志旼懂得讀心術後，原本感到驚慌，但藉此了解動物想法，令獸醫診所生意急增，頓時覺得超能力有實際用途。其後發現過度使用超能力會導致脫髮，嚇得她即收手；她又發現護理雙手後，超能力有所提升，不單看到對方的最新記憶，甚至多年前的塵封記憶亦逐漸浮現，畫面更由「低清」提升為「4K」，設定有趣。

另外劇中配角故事也有趣，藝奮姨媽鄭賢玉離婚返回娘家，協助經營獸醫診所。賢玉與老差骨元鍾默（金希沅飾）是青梅竹馬，後者因無法忘記這段初戀，至今一直單身。劇中賢玉與鍾默經常透過回憶片段，模仿韓劇《二十五，二十一》情節，能否再續前緣，稍後自有分解。

相關字詞﹕韓志旼 李民基 奇案摸摸查

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