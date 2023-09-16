《水行俠2》妮歌潔曼取代安柏赫特當女一

導演溫子仁相隔5年再次執導《水行俠》續集，繼本周一公開30秒先導預告，昨日終有長約兩分半鐘的正式預告片曝光，故事由積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演水行俠的家庭生活講起，「4年前，我是一名失業漢，過着顛沛流離的生活，如今成了丈夫和父親，並擁有了自己的事業——阿特蘭提斯國王，統領5億子民」。但好景不常，上集反派「黑蝠魟」（耶也亞度馬甸飾）為報父仇，今集繼續追殺水行俠，透過黑暗三叉戟的魔力把他擊倒後，水行俠只好跟反目的同母異父胞弟「海洋領主」（柏德烈韋遜飾）合作，兄弟攜手對付共同敵人，保護阿特蘭提斯王國和世界和平。

值得一提的是，上集扮演水行俠妻子梅拉的安柏赫特（Amber Heard），跟前夫尊尼狄普（Johnny Depp）的誹謗官司敗訴導致形象崩壞，有傳續集戲分大幅刪減，預告片只剩一個鏡頭，反而扮演水行俠母親的妮歌潔曼（Nicole Kidman）戲分更多，似由配角升為女一。