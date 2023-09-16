明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

鍾柔美紅雨停課要追進度 向Gigi索演唱會第一排門票

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）、楊安妮（Win Win）、何洛瑤（Sica）、應智越、狄易達及組合XiX前晚為港台節目《SHOW動音樂》擔任嘉賓。Yumi因紅雨停課，她表示有點不開心，因中學最後一年比較緊張，為迎接明年DSE考試做準備，「停完課要加緊追進度，都要補課和補習」。工作方面，她表示最近推出新歌《下一個暑假》，挑戰慢歌，開心反應不錯。問到考DSE前有否計劃閉關讀書？她表示會跟公司商討。談到炎明熹（Gigi）下月開演唱會，Yumi表示不會羨慕，但很替她開心，「因為自己是Gigi粉絲，已要求第一排門票捧場」。會否提議After Class組合做嘉賓同台演唱？她稱未收到通知，不過聽講Chantel（姚焯菲）將會返港。

Win Win與Sica在活動上未有機會同台跳唱，感到有點可惜。她們笑言早前拍節目《P1X3L 5G上台計劃》組成「Winca」，想一起創作歌曲。

Win Win何洛瑤呻無緣同台跳唱

問會否邀請該節目主持許寶恆（Alice）加入？她們齊聲拒絕，「我們有共識組二人偶像組合出道」。對於Alice被爆拍節目時與吳啟洋（Phoebus）擦出愛火，導致男方向拍拖5年的女友張天穎提出分手，更傳兩人拍外景期間離隊。Win Win與Sica表示不清楚、沒留意。Win Win說：「我只掛住美食。」Sica指行程中身體抱恙，「我上機前一日發燒，拍攝時顧住唱歌，沒發現什麼」。對於Phoebus與Alice被拍到同遊廣州，MakerVille發聲明代他們澄清，指廣州之旅另有兩人同行。Win Win與Sica笑說：「不是我們，我們沒去廣州，只去了九州。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕何洛瑤（Sica） 楊安妮（Win Win） 鍾柔美（Yumi）

上 / 下一篇新聞