儲歌待明年開個唱 Tyson Yoshi：唔想呃消費者嘅錢

陳凱琳笑大仔愛出鏡

陳凱琳一身紅色衣著感覺瘦了，她表示磅數一向差不多，佗B時才超過100磅。老公鄭嘉穎有否要求肥一點？她說：「老公好接受我的身形，只想我多吃正餐，少吃甜品和蛋糕。」雖然她喜歡吃和整蛋糕，但暫時不考慮開蛋糕店，不是因要照顧3名兒子困身，而是小朋友長大得很快，「最近與4年沒見的朋友相聚，她說我的大仔長大了那麼多，要好好珍惜與小孩相處的時刻」。她指大仔現在很多說話，又愛出鏡，有次在她直播中闖進來說︰「媽媽，welcome home。」然後點頭滿意自己的表現就走開，好搞笑。

記者：柯美