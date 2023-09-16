《七月返歸》開畫票房未如理想 AK努力謝票 望觀眾入場撐港片

記者：柯美

《七月返歸》前天開畫，票房約23萬元，連同之前優先場，累計票房約41萬元。同日上映《說笑之人》，開畫票房約11.3萬元。至於AK的MIRROR隊友盧瀚霆（Anson Lo）主演電影《釀魂》，上映逾3星期，截至昨晚6時累計票房528萬元。

「觀眾不睇戲 電影業會萎縮」

AK昨日到太古城中心出席品牌活動，吸引大批粉絲到場支持，場面熱鬧。對於《七月返歸》的開畫票房，AK反問成績是好還是不好？當他知道是一般時，他希望粉絲和觀眾多多支持，稱會到戲院謝票谷票房，他說：「今（昨）日會走三四場，很多觀眾睇完話不明白，我趁謝票向觀眾解釋。之後不知會否再謝票，因為現在拍劇集《打天下2》，本月底才拍竣。」

會否擔心票房走勢未如理想？AK認為這是壓力，但不去想，「拍一部電影的成本和心力不小，希望大家真心用行動支持。觀眾不睇戲，電影業就會萎縮，現在戲院關完一間又一間，大家愛香港電影工業，就入場支持所有香港電影」。《七月返歸》安排在9月開學期間上映，會否覺得不是好時機？AK稱電影公司去年已有這想法，決定安排在農曆七月上映，總之他會畀心機謝票。

拍MIRROR團綜 籲粉絲勿緊貼

AK透露稍後會出外拍攝MIRROR的綜藝節目，但未知去哪裏拍攝，亦不知拍攝多久，現正開會商量，「去哪裏都好，希望給我們多些空間，以之前拍團綜的經驗，團員分成兩組拍攝，粉絲都緊貼，知道好難控制他們，但希望給我們多些空間，不要令製作組產生麻煩」。

有指他跟隊友李駿傑（Jeremy）不夾口供，Jeremy在生日會透露本月底出發到澳洲拍攝。AK笑說：「都話要問膊頭有花的人，成日只係成員講，隊長Lokman（楊樂文）又不出來，交晒畀我回答。」

自覺可開講座做生命導師

提到網上流傳有中學的生物科以MIRROR成員的照片做教材，包括AK在內。AK聞言一臉愕然，稱沒看過該報道，亦不知道，他說：「音樂科還好，可以掹車邊，用我們做生物科教材就有點奇怪，希望不會教壞大家，反而覺得自己可以開講座做學生的生命導師，尤其是放榜前，跟他們講，無論成績如何，都要用心及有夢想，由我去講，較高材生陳卓賢（Ian）更有說服力。」