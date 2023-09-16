明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

迎P圖濾鏡衝擊 信人性化取勝 大哥賢化妝40年 難忘偉仔主動挽箱

化妝師雷淑賢巧手出選美冠軍 女藝人怕影響面相拒剪眉毛

【明報專訊】雷淑賢是娛樂圈著名化妝師，入行40年，但提到雷淑賢的名字可能有點陌生，因認識她的人也會稱呼「大哥賢」。事業方面她不單畫出彩虹，多年來跟不少藝人「化」出真友誼，在她「筆」下的卡士有影帝、視后，她大讚周潤發（發哥）和梁朝偉（偉仔）毫無架子，偉仔還主動幫她挽化妝箱；就連謝賢（四哥）都要稱呼她一聲「大哥」。她也是多屆港姐大會化妝總監，對於P圖、濾鏡橫行的世代，大哥賢直言衝擊是有，但這些妝容往往缺乏人性，並寄語想入行的年輕人不要隨波逐流。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

62歲大哥賢1983年入行，自認不是讀書材料，中三時曾學過化妝，畢業後誤打誤撞入了影圈，就這樣從電影化妝開始。當時大哥賢由「𡃁」做起，第一套參與作品是曾志偉的《小生怕怕》，為對方化鬼妝尤其深印象，「還記得當時剛返工一星期，什麼規矩都不懂，第二日見不舒服便沒返工，後來獲告知這個妝是要連戲的，這樣不行，令我明白到演藝圈是『得閒死，唔得閒病』，幾病都要回來，不連戲就很大鑊」。之後大哥賢有機會參與方中信、夏文汐主演的《朝花夕拾》及發哥、王祖賢的《義蓋雲天》，其間她得到已故化妝大師陳文輝賞識，於1986年加入無綫。

服務無綫20年從沒被鬧過

大哥賢表示那時能加入無綫很威水，父母以她為傲。回想做學徒的日子，大哥賢稱當時還年輕，加上覺得這行充滿趣味，縱使捱更抵夜都不覺辛苦，最長試過20日沒放假。一個新丁跟化妝大師工作可有壓力？大哥賢笑言：「沒有，可能那時細個唔識死，不過我在無綫工作20年，從沒被鬧過，因為我沒做錯過，我不是化妝叻，而是轉數快。」大哥賢表示受陳文輝影響很深，對方很包容，鼓勵大家發揮小宇宙，也不會怪責他們，「記得他說過，每個人想的東西都不同，新人不一定不行，有經驗的也未必是對。我現在亦抱着這個態度對待自己的團隊，而且做這行一定要與時並進」。提到大哥賢稱號的由來，她指當時的同事喜歡互相起花名，可能因她性格男仔頭，說話不喜歡轉彎抹角，「四哥謝賢曾經同我講，『你威過我呀大哥賢，大家都是阿賢，你是大哥，我係四哥咋』，後來連我的家人、朋友都叫我大哥賢」。

「賣豬送農場」不懂做生意

大哥賢表示曾想過在無綫做到老，但陳文輝退休後，她心裏覺得整個世界都不同了，加上當時唐安麒邀她合作，於是在2006年決心離開無綫外闖。她稱由一個習慣了受保護的環境跳出來，真的很驚，當中也遇過不少大挫折，在外面原來除了化妝，還要兼顧很多方面，要學識人情世故，「之後有兩年開學校，最初滿腔熱誠，希望將自己的化妝技巧傳承下去，但做生意又是另一回事，自己藝術家性格，堅持要親身教，否則覺得無意思，最後因分身不暇，搞到管理不善要結業，蝕了6位數，連朋友都笑我『賣豬送農場』，根本不適合做生意」。

大哥賢曾合作的藝人多不勝數，發哥、偉仔、周迅、汪明荃、曾華倩、古天樂、容祖兒、佘詩曼、馬浚偉及林志玲等。她稱與偉仔合作時還在無綫，對方已貴為男主角，但毫無架子，出外景時還會互相照顧，主動幫他們挽化妝箱，還有呂良偉、歐陽震華及羅嘉良等都會這樣做。至於發哥，大哥賢在影圈認識對方，同樣沒架子，就算她最初還是新人，一樣可以碰發哥，「他一坐下就說阿妹，嚟喇」。

有女藝人信面相 不准剪眉毛

大哥賢指當年的無綫很有大家庭感覺，藝人與化妝師關係緊密，又會互相幫助，最記得她有次幫關海山（蝦叔）化一個燒傷甩皮妝，但她不懂，蝦叔反過來教她用膠水、紙巾、胭脂及少少落妝油便搞掂，「後來我向公司申請停薪留職，去加拿大學特技化妝，我發現外國的模式是講求一步步來，全部都有數據，但香港就應變力強，有些土炮方法都真的有用」。

問到哪個演員的妝最難化？大哥賢稱能做到藝人，幾差都有一定的基本條件。最讓她難忘是《肥田囍事》，當時剛從加國學成歸來，由於是跳拍，胡杏兒與胡諾言要不斷瘦變肥、肥變瘦，所以很考工夫。

至於靚的藝人，大哥賢稱有很多，最深刻印象是江欣燕，當年在無綫綜藝節目《歡樂今宵》常合作，大讚對方皮膚、五官及輪廓都靚。當然也有些藝人很固執，而且不理性，她稱有名女藝人眉毛很長，不修剪上鏡不好看，但對方堅持不剪，最後才知原來跟面相有關。

與歐陽震華黎耀祥「化」出真友誼

多年來，她跟歐陽震華、張兆輝、陳敏兒及黎耀祥等「化」出真友誼，最深刻有年去順德拍攝無綫劇《自梳女》外景，拍完當日不慎扭傷腳，夜晚慶功時，黎耀祥、羅嘉良知她貪玩，於是將她捧到櫈上，再抬起她一齊跳，回想起都很開心。

大哥賢跟香港小姐也有緣，由1995年冠軍楊婉儀到2005年葉翠翠，連續參與了11屆，以及最近兩屆（2022、2023年）的港姐化妝，可謂見證港姐妝容的變遷。她說以往港姐的妝着重色彩，隨時代變化，以及電視解像度愈來愈高，現在的港姐妝講求細緻、輪廓立體及清楚，而且清楚得來要自然，讓觀眾看清佳麗的「真面目」。大哥賢又為自己平反，指之前在節目中並非奚落佳麗，她的評語對妝不對人，沒有人身攻擊，只是想解決問題，給予對方專業意見。

叫葉翠翠選港姐真的贏冠軍

在歷屆港姐冠軍中，朱玲玲是她心目中最靚港姐；至於在她的化妝筆下則選郭羨妮，樣靚和整體條件都不錯。她分享一段與葉翠翠的小故事，稱對方當選那屆的年頭，兩人已在活動見過面，「我覺得她條件不錯，便隨口叫她參加港姐啦，後來她真的參選，還贏了冠軍；我當時化妝沒偏心，還跟她講，不要說識我」。

有傳選美千萬不要得罪化妝師，一定無好結果。大哥賢解開謎團，笑指這說法不存在，大家又不是殺父仇人，為何要這樣弄人，這也會弄衰自己的口碑。對於外界彈港姐質素每况愈下，大哥賢認為港姐畢竟已舉辦了51屆，一定會有比較，但不同年代看的東西都不同，不變的是每屆港姐都會愈選愈靚。她看佳麗第一眼是看面形，鵝蛋面的確較優勝，亦覺得現今女生愛美，微調是不妨的。

籲入行年輕人不要隨波逐流

在P圖、濾鏡橫行的年代，對化妝會否帶來衝擊？大哥賢稱一定有，但認為P圖、濾鏡只局限於硬照，這些技術往往缺乏人性，感覺很冷的，不夠用手化妝精緻，「這個衝擊會令我們的行業走下坡，在我的立場，奉勸未來的化妝師，不要因為一些現代的科技技巧，令自己的化妝技術沒進步，要別人用P圖幫你」。她寄語想入行的年輕人，最重要用心做，慢慢累積經驗，千萬不要急功近利，要與時並進，不要隨波逐流。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕周潤發（發哥） 梁朝偉（偉仔） 化妝師 大哥賢 雷淑賢

上 / 下一篇新聞