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娛樂

【開箱】《奇案摸摸查》 韓志旼搞笑讀心術立大功

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC今年推出的周六日劇集如《廣告強人》、《離婚律師申晟瀚》、《車貞淑醫生》及《歡迎來到王之國》等，收視與口碑不俗，上月12日首播《奇案摸摸查》，收視雖不及上檔的《歡》劇，截稿前播出8集，平均收視也有5%至7%。故事講述女主角韓志旼擁有超能力，只要觸摸人和動物的臀部，就能讀取對方記憶，有網民擔心類似設定涉及性騷擾，未知是否因此影響收視。

摸臀能知記憶

《奇案摸摸查》由《耀眼》韓志旼、《我的出走日記》李民基及男團EXO隊長Suho合演，導演是《我的出走日記》金錫允，編劇則是《耀眼》李楠圭，台前幕後再度合作，自然默契十足。開播前被看高一線，結果發現新劇不似《我》般激勵人心，也不像《耀眼》充滿人情味。

新劇講述父母早逝、跟着姨媽鄭賢玉（朴成妍飾）及祖父鄭宜煥（楊在成飾）在小鎮生活的奉藝奮（韓志旼飾），繼承祖父的獸醫診所，生意未如理想。某日藝奮在牧場為準備生產的母牛診症，其間遇上流星雨，藝奮意外獲得讀心能力，只要觸摸動物或人類臀部，就能讀取對方記憶。與此同時，因為失職而被調到小鎮的刑警文壯烈（李民基飾），為了重返首爾，積極破案立功。壯烈得悉藝奮懂讀心術，二人決定合作，偵破鎮內大小奇案。

（明日再續）

相關字詞﹕李民基 韓志旼 奇案摸摸查

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