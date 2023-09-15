廣告商續割席 Snow Man代言海報遭遮樣 尊尼事務所暫停抽佣挽留藝人

尊尼事務所為了挽救商譽，接受獨立調查報告建議，身為尊尼喜多川外甥女的社長藤島Julie景子宣布辭職，結束家族經營的弊端，改由少年隊出身的日劇《刑警7人》男星東山紀之接任，全力改革事務所，並向性侵受害者作出賠償。前晚事務所發表聲明，宣布「為了挽回失去的信任，我們決定在未來一年把藝人拍攝廣告和演出節目的所有酬金，全數支付予藝人，公司將不會從中獲得報酬」。

此舉明顯是針對旗下藝人近日遭廣告商解約，擔心觸發離巢潮而實施的安撫手段。事實上，自從事務所承認尊尼喜多川性侵醜聞，不單重創公司形象，更影響藝人收入，「萬人迷」木村拓哉率先失去日產汽車及麥當勞廣告合約，男團「嵐」成員相葉雅紀和松本潤亦分別遭東京海上日動火災保險公司及第一三共醫療保健公司解約，另一成員櫻井翔較為好彩，他代言Aflac保險公司表明跟尊尼事務所割席，但考慮跟櫻井翔改簽個人廣告合同。

設被害者救濟委員會

人氣男團Snow Man也不能倖免，全員代言不二家的便利店廣告臨時抽起，隊友Raul及渡邊翔太前日公開摩斯漢堡新廣告後，店方即日轉軚，表明不會繼續起用尊尼藝人，有分店職員在海報下架前，先以雜物遮掩二人容貌。此舉惹來粉絲強烈不滿，認為有侮辱偶像之嫌，留言批評店方做法，摩斯漢堡隨即道歉。另外，早前邀請男團Travis Japan擔任代言人的Kagome果汁飲品，昨日亦加入割席行列，宣布廣告約滿後將不續約。

除了暫停抽佣以穩定軍心，尊尼事務所的聲明亦提到，接受獨立調查報告另一建議，成立被害者救濟委員會，由律師定塚誠、杉原麗及森倫洋3人組成並獨立運作。

另一方面，事務所將增設客戶總監一職，加強對員工的培訓，以及跟傳媒的溝通。聲明再次向受害者道歉，「我們深知要回復公眾信心，面前是一條漫長的道路，希望透過管理層和所有員工的努力，創造一個新開始，多謝大家支持」。

瀧澤秀明新人搶飯碗

前「瀧與翼」成員瀧澤秀明去年辭去尊尼事務所副社長一職，今年初成立新公司TOBE，力邀同門師兄弟包括V6前成員三宅健、King & Prince的平野紫耀及神宮寺勇太，以及新晉組合IMPACTors加盟，後者改名「IMP.」剛於上月出道，昨日公開首個廣告，擔任連鎖鞋店ABC-MART代言人，並推出廣告歌《SWITCHing》，擺明趁機搶前東家藝人的飯碗。