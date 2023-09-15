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娛樂

出席紐約時裝騷 邱彥筒寓工作於「集郵」

【明報專訊】COLLAR成員邱彥筒（Marf）日前獲邀衝出亞洲，赴紐約出席時裝周活動。她此行滿載而歸，除趁空檔旅遊外，還在活動上跟多名國際星級藝人「集郵」，包括新版《Gossip Girl》Evan Mock、《雙層公寓：夏威夷》Lauren Tsai及台灣藝人李函（Kiwi Lee）等。

Marf自言讀書時已好鍾意扮靚、化妝及時裝，但沒有特別風格，主要跟隨潮流。入行後遇上不同的造型師，讓她學到很多時尚穿配，對衣著開始講究。她首次衝出亞洲出席時裝騷，心情興奮又緊張，「好榮幸有今次機會，真的好緊張，所有事都來得好緊湊，多謝團隊幫忙，雖然個騷比想像中時間較短，但景觀十分靚，日落配藍海，每一名在我面前行過的模特兒、每一套衫都好正」。

隊長Gao最有時尚觸覺

Marf在活動上與Kiwi Lee同座，「Kiwi拍的片我一直有睇，之前在韓國活動認識，今次又見面好開心。又見到Evan Mock、Lauren Tsai，可以合照感覺好有趣，之前在電視見到，現在是眼對眼say hi」。

Marf被問覺得COLLAR隊中哪名成員最有時尚觸覺？Marf說如果偏向自己鍾意的品味，會是隊長Gao（沈貞巧），有機會希望跟對方一齊去旅行交換衫著。

娛樂組

相關字詞﹕COLLAR成員邱彥筒（Marf）

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