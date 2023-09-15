明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

吳啟洋許寶恆被指拍拖遊廣州 所屬公司澄清二人非情侶關係

【明報專訊】P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）被指背拍拖5年女友張天穎（Jaime）戀上《全民造星IV》參賽者許寶恆（Alice）。二人數月前在台灣拍ViuTV節目《P1X3L 5G上台計劃》擦出愛火，有指Phoebus回港後向Jaime提出分手，Jaime取消關注Phoebus和Alice的社交網，並發文透露有不愉快經歷。

昨日有傳媒收到讀者報料及提供照片，稱目睹Phoebus與Alice上月25日在廣州長隆歡樂世界拍拖玩樂。兩人所屬公司MakerVille昨日向傳媒澄清廣州之旅還有其他人同行，強調Phoebus與Alice不是情侶關係。MakerVille回應：「有關今（昨）日藝人吳啟洋及許寶恆於廣州拍拖玩樂的報道，MakerVille現作出澄清，二人於拍攝劇集《飛黃騰達》煞科後，與劇中另外兩名演員，一行四人旅遊，並非報道所指拍拖玩樂。而二人亦非情侶關係。」

Jaime稱專心工作未回應感情事

至於Jaime亦透過公司回應：「呢兩日收到好多朋友、傳媒及家人嘅問候，首先，多謝大家嘅關心，我OK嘅，目前我想專心工作，努力做好自己，其他人嘅嘢唔回應喇。」未有提及是否跟Phoebus分手和感情問題。

娛樂組

相關字詞﹕許寶恆（Alice） 張天穎（Jaime） 吳啟洋（Phoebus）

上 / 下一篇新聞