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娛樂

新片陳家樂「紮職」做大佬 張繼聰黃宗澤埋身肉搏打爛仔交

【明報專訊】張繼聰、陳家樂與黃宗澤在電影《紮職2》飾演由細玩到大、情同手足的好兄弟，因命運和際遇，各自走上不同的路，最後又因矛盾而糾纏在一起。3人戲中不乏動作場面，張繼聰說：「以前睇很多蠱惑仔江湖電影，近幾年較少，《紮職2》有很多打鬥、追逐場面，好有以前的味道。」黃宗澤表示全部埋身肉搏，損傷在所難免，幸好沒發生意外。

追斬戲被途人誤以為真劈友

陳家樂爆他們在彌敦道拍攝被追斬場面，由於太逼真，途人誤以為真劈友，翌日有短片言之鑿鑿報道「某黑幫與某黑幫劈友」，他們看了不禁暗笑，「我們從暗角轉出來，刀手揮刀又爆粗，當時有很多途人被嚇倒，四散閃避」。張繼聰表示場面真的很震撼，除街景，室內戲亦設計了很多打鬥動作場面，劈爛了多把道具刀。

黃宗澤稱因為打爛仔交，招數沒度得那麼仔細，都是亂劈，所以不需要收音時，他會大嗌「伸你一腳」、「左勾拳」等，好讓大家識閃避，免得有人中招受傷。張繼聰認為《紮職2》除動作場面，文戲亦值得一看，「講我們3人的兄弟情，大家都很有發揮，我拍過很多角色，很少好似今次角色那麼陰沉」。

陳家樂光頭look令人心寒

陳家樂亦少有演奸角，「《紮職》做過，但得頭尾各一場，講我要紮職上位，今集延續上集，我這個小人物要做大佬。從來沒做過這種角色，導演幫我很多，為了讓眾觀耳目一新，所以在造型方面着手，首先要我剃頭」。黃宗澤表示陳家樂的光頭look令人心寒，「我沒跟他合作過，平時見他官仔骨骨，估不到可以那麼粗獷，好驚喜」。

陳家樂表示身邊朋友都話驚，不喜歡他的光頭造型，說不是平時的他。問黃宗澤其角色有什麼特別？他笑說：「最特別就係冇特別。」陳家樂說黃宗澤戲裏戲外都一樣，像大佬般照顧人；黃宗澤直認視陳家樂如弟弟般照顧。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

場地提供：灣仔駱克道81號

相關字詞﹕紮職2 黃宗澤 陳家樂 張繼聰

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