MIRROR稱霸風雲榜年度歌手 佔席一半 李駿傑現身生日展 眼濕濕感謝粉絲

記者：柯美

攝影：劉永銳

《第五屆KKBOX香港風雲榜》十大年度風雲歌手包括MIRROR、盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、張天賦（MC）、林家謙、馮允謙、洪嘉豪、COLLAR。COLLAR奪年度新人，年度編輯推薦歌手是樂隊The Hertz。

洪嘉豪首膺風雲歌手意義重大

得獎歌手談未來展望，COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）許願盼可登上下年KKBOX香港風雲榜的舞台，MC表示希望未來5年可以推出一張全由他創作的專輯；馮允謙想為其他風雲歌手寫歌。洪嘉豪首次成為年度風雲歌手，表示此獎對他意義重大，承諾會繼續努力。

首次外地慶生 願望平安健康

Jeremy歌迷會在奧海城為偶像舉辦生日嘉年華展覽，Jeremy昨日親臨現場，吸引大批粉絲圍觀，歌迷會送上生日蛋糕與壽星慶生，Jeremy看到熒光幕播出粉絲為他所剪輯的短片，感動到眼濕濕，在粉絲祝福語留言版上寫上「I Love You」，多謝粉絲一直以來的愛戴擁護。

9月8日是Jeremy的28歲生日，撞正黑色暴雨，他說：「當天我不在香港，和朋友去了日本旅行，是我第一次在外國過生日。此行令我對明年出什麼歌曲有很多想法，希望可以出到3首歌。」至於生日願望，他覺得人愈大，對願望不抱太大期望，平安和健康已足夠。28歲已看淡人生？Jeremy說：「今年特別領悟了很多東西，不定下目標，有事情發生會更開心，好似之前舉行個人音樂會，沒期待下發生，我覺得好幸福。」

MIRROR個個唱得跳得

Jeremy直認舉行一場音樂會不夠喉，再開騷的話，希望流程跟上次不同。會否希望下次在紅館舉行？他說：「紅館是好大的里程碑，在會展舉行我已經覺得好勁，下次可以在亞博，開個人紅館騷要再經驗豐富些。（被讚唱得又跳得？）多謝，其實MIRROR個個都唱得又跳得，MIRROR這幾年的訓練，對我今次個唱很大幫助。」

MIRROR將於明年1月舉行演唱會，Jeremy表示正積極準備，現在逐步開會，導演和監製問他們意見，想在演唱會上呈現什麼，整理好才出流程，他想重新編排個人歌曲《Fever》。要準備演唱會，又要拍團綜，如何分配時間？Jeremy說公司安排好，按計劃進行便可。MIRROR是否12子一起到澳洲拍團綜？他說不清楚：「當然想一齊去拍，對上12個一齊去旅行已是《調教你MIRROR》，不過度齊12人的期好艱難。」

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