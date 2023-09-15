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娛樂

指控#MeToo反被告 拒絕沉默 大牙親來港報案 籲陳建州配合調查

【明報專訊】台灣藝人陳建州今年6月被「大牙」周宜霈在社交網發長文指控，大牙稱11年前在香港工作時曾遭當時「陳姓老闆」性騷擾。陳建州隨即透過律師發聲明指大牙的指控全屬不實，會就對方的言論提出民事訴訟索償，其後他撤回民事起訴，改提刑事訴訟，告大牙加重誹謗。大牙昨日被檢察官傳喚出庭，她之後在社交網發文表示首次踏進台北地檢署感到壓力很大，沒想到會成為被告人。她透露已在香港律師陪同下到香港的警局報案，捍衛個人權益及表達言行一致，呼籲「陳先生」務必配合香港警方調查。

娛樂組

大牙今年6月自爆11年前到香港工作，在酒店房間被同行的陳建州（黑人）撲倒牀上性騷擾。

面對大牙的指控，黑人委託律師發嚴正聲明，否認大牙的指控，他的太太范瑋琪亦以行動支持老公，發聲明指大牙的指控毫無根據，全屬虛假不實。黑人就大牙的言論曾提出民事訴訟索償1000萬新台幣（約251萬港元），以及要對方在facebook刊登道歉啟事。黑人其後撤回民事起訴，改提刑事訴訟，告大牙加重誹謗。台北地檢署將案件指分給婦幼專組主任檢察官承辦，黑人上月16日首度以原告人身分被傳召；大牙昨晨被檢察官傳召出庭，庭訊約半小時結束，她在律師、助理陪同下低調離開。

台灣#MeToo首名被告

大牙隨後在facebook發文，稱沒想過會因為說出往事而成為台灣「#MeToo」風波的第一個被告人，她說︰「這是我這輩子第一次踏進北檢，老實說，我壓力真的很大，我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣#MeToo運動裏第一個被告的人，這也讓整個運動停在這裏，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！但為了我自己，以及其他和我有着相似經歷的受害者，如果我此時此刻選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？」

捍衛個人權益 表達言行一致

大牙提到在幾經思考後，藉着這次機會跟大家說明，透露早前曾到香港，在律師陪同下報案，她說︰「過去幾個月在尋求台灣、香港多方專業建議後，我已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。」

盼事實真相早日查明及還原

大牙續道︰「至於我目前在台灣被起訴刑事妨害名譽案件部分，謝謝各界的關心，由於全案現已進入正式司法偵查程序，因此基於偵查不公開原則，以及避免過度耗費社會成本及訴訟資源下，關於案件的細節，請原諒我無法也不便在此多說明，接下來我會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原，謝謝。」

網民支持大牙 留言叫加油

不少網民都留言叫大牙加油，覺得她這樣做不容易，支持及尊重她。

相關字詞﹕台灣「#MeToo」 「大牙」周宜霈 陳建州（黑人）

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