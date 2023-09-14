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娛樂

【開箱】《失落的花朵》 薛歌妮韋花為家暴受害者發聲

【明報專訊】澳洲盛產演員，而且不乏好戲之人，到荷李活發展又有成就的包括不少金像帝后，如羅素高爾（Russell Crowe）、謝菲路殊（Geoffrey Rush）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）和姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）；最近憑《Barbie芭比》人氣急升的瑪歌羅比（Margot Robbie），便是在昆士蘭省黃金海岸長大。演員著名，但澳洲製作的劇集，較少被國際觀眾認識。《異形》女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）監製及主演的《失落的花朵》（The Lost Flowers of Alice Hart），改編自Holly Ringland的同名小說，8月4日在串流平台亞馬遜Prime Video上架，本月1日播出第7集結局。此劇以家暴為題材，走懸疑路線，在爛番茄評論網站，專業評分達82%，觀衆好感度更有91%。

火災失父母 以為弒親

《失落的花朵》講述年僅9歲的Alice，雙親在一場大火中喪命，她亦受重傷，素未謀面的祖母June後來從醫院把她接走，從此在June經營的花卉農場生活。當地全是女性，包括June的同性伴侶Twig、養女Candy等。Alice漸漸長大，發現June謊話連篇，包括欺騙她其亡母Agnes不曾在花卉農場居住，Alice最終離家出走，到了澳洲中部當國家公園的嚮導，認識了誤以為是一生最愛的Dylan。

此劇除了飾演June的薛歌妮韋花外，台前幕後絕大部分是澳洲班底，包括曾演出《驚嚇陰屍路》並在劇中扮演成年後Alice的雅莉莎迪卡里（Alycia Debnam-Carey），也是來自悉尼的演員。網媒Mediaweek報道，《失落的花朵》播出後成為全球最多人收看的澳洲劇集，在Prime Video上架以來，於78個國家及地區打入五大收視榜，成績不錯。

姬蒂白蘭芝在英美發展逾20年，但不忘老家，回到澳洲監製及主演以難民議題為背景的劇集《無界之殤》，3年前在串流平台Netflix上架，口碑不錯；薛歌妮韋花則是受《失落的花朵》劇本吸引，才會於2021年10月新冠疫情仍肆虐期間，甘願隔離兩周也到澳洲拍攝，並以當地口音的英語演出。她受訪時表示，是先看《失》劇頭3集劇本後再追回原著小說，感嘆美國家暴問題嚴重，能參與此劇對她而言意義重大，尤其它以真誠又正面態度說故事。

觀眾認識薛歌妮韋花，源自《異形》、《捉鬼敢死隊》或近年的《阿凡達》，其實她來自演藝家庭，母親是英國演員，父親Sylvester Weaver是1950年代美國國家廣播公司（NBC）總裁，並創辦播出至今的早晨綜合新聞節目《Today Show》。薛歌妮在普林斯頓大學英文系畢業，本想讀到博士，以記者或作家為業，結果到耶魯戲劇系進修碩士，跟梅麗史翠普（Meryl Streep）等分屬師姐妹。不過演藝圈很殘酷，能年過古稀仍得到重要戲分，對薛歌妮而言，並非易事；演出受到傳媒讚賞，更喜出望外。

太多巧合部分婆媽

《失落的花朵》不脫通俗劇本色，但添了懸疑元素，增強追看意欲，譬如由Alice的角度出發，一直以為自己是放火殺害父母的真兇，結果很久以後才得悉真相；各種施暴與受害者情况也有不同層次的描述。薛歌妮韋花扮演的June刻意迴避過去，隱藏傷痛，以劇情發展而言製造了懸念，也給其他角色造成很多誤會及痛苦；她的很多決定其實不必要，但又會同情June的遭遇，尤其最後得悉真相，始終她已竭盡所能，把花卉農場變成受家暴女性的庇護所，以不同花語療癒她們的創痛。

不過此劇有太多巧合與婆媽之處，譬如Alice是家暴受害者，長大後寧棄柔情獸醫，恍似「必須」重蹈母親覆轍選擇操控狂與暴力情人，才覺得他最好？受到教訓後，重回祖母懷抱，但Alice繼續怨懟她隱瞞早產胞弟在生的事實，而從沒嘗試理解家庭的黑歷史。另外，發現Agnes與Alice受虐的圖書管理員Sally，竟跟Alice父親Clem有過一段情，並懷了對方女兒，是否過分刻意的安排？最離奇是Sally的警員丈夫知道真相後，很快原諒她，這不就是通「俗」劇嗎？

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