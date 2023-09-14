《今日美國報》聘記者專報樂壇天后新聞 Taylor Swift蟬聯年度MV刷新紀錄

Taylor Swift的Eras Tour剛完成美國全國及墨西哥演出，要到11月才展開南美巡唱；前晚VMA頒獎禮她親身到場，而且由開場到散場都有獎。先拔頭籌贏得年度流行歌MV的她，大會特別請來1990年代中組成的5人男團N Sync頒獎，贏得滿堂起立鼓掌，Taylor更由樂壇天后化身小粉絲，自言儲有N Sync公仔，在台上又連番追問Justin Timberlake、Lance Bass等N Sync成員的動向，「你們有打算做什麽嗎？會有什麽事發生？如果真的有什麽計劃，我要知道是什麽啊」。Taylor稱N Sync是流行樂的典範，「從你們的金手接過此獎，真的太厲害了」。

除了年度流行歌MV，Taylor Swift又贏得年度歌手、最佳導演、攝影、視覺效果、夏天演出、年度歌曲、年度專輯及年度MV，合共9獎成為大贏家。她更刷新多項VMA紀錄，包括繼去年《All Too Well》贏得年度MV後，今年再以《Anti-Hero》蟬聯該獎，並先後4次奪年度MV，成為得該獎最多次數的歌手。難怪她從LL Cool J手接過獎項後，表現興奮，「這真的難以置信，我只想說，這樂迷投票的獎項對我意義重大，根據近期的記憶，我做了一個巡迴騷，很開心又令人振奮，而且只是完成一半。過去1年真的感覺像人生歷險，難以相信1年前在這裏才剛宣布要推出《Midnights》專輯（贏得年度專輯）」，她多謝粉絲之外，又表示能蟬聯此獎十分驚訝。

另一方面，美國最大報紙發行商Gannett旗下有《今日美國報》（USA Today）等200多家日報，日前出招聘廣告，聘記者替《田納西人日報》（The Tennessean）及《今日美國報》專門報道有關Taylor Swift的新聞。這份招聘啟事寫道，「理想人選需有幹勁、富創造力且精力充沛，能捕捉Taylor Swift正進行的巡演和即將發行的專輯吸引之處，同時還要深度分析她的音樂和職業生涯」；又稱正在尋找有思想卻不帶偏見的記者，能透過所撰寫的內容迎合讀者需求，記錄Taylor Swift未來巡迴騷的重要時刻，為《今日美國報》和《田納西人日報》及逾200個地方媒體的讀者提供深入的觀點。要求應徵者有5年採訪經驗，同時能寫能攝及是社交媒體專家。

Stray Kids贏年度K-Pop

今年VMA頒獎禮由女歌手Nicki Minaj擔任司儀，並且在Hip Hop 50周年表演環節跟Lil Wayne等歌手一起演出。拉丁天后Shakira贏得「先鋒獎」，又帶來大型的歌舞演出，唱出多首金曲。至於Global Icon則落在Sean "Diddy" Combs身上。年度K-Pop由韓國男團Stray Kids奪得；女團Blackpink奪年度組合，並以《Pink Venom》捧走最佳舞蹈獎，不過她們未有到場。防彈少年團成員柾國與Latto合作的《Seven》拿下夏天歌曲獎。另一韓團TXT亦憑《Sugar Rush Ride》贏得年度推送演出，並上台與巴西女歌手Anitta一起載歌載舞。