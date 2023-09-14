明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《今日美國報》聘記者專報樂壇天后新聞 Taylor Swift蟬聯年度MV刷新紀錄

【明報專訊】MTV頻道的音樂錄影帶頒獎禮（VMA）前晚在美國新澤西州舉行，獲11項提名領跑的樂壇天后Taylor Swift，結果捧走9獎，包括蟬聯被視為大獎的年度MV，亦是先後4度得該獎的唯一歌手；不停刷新紀錄，連《今日美國報》也刊登招聘廣告，請記者專門報道有關Taylor Swift的新聞。

Taylor Swift的Eras Tour剛完成美國全國及墨西哥演出，要到11月才展開南美巡唱；前晚VMA頒獎禮她親身到場，而且由開場到散場都有獎。先拔頭籌贏得年度流行歌MV的她，大會特別請來1990年代中組成的5人男團N Sync頒獎，贏得滿堂起立鼓掌，Taylor更由樂壇天后化身小粉絲，自言儲有N Sync公仔，在台上又連番追問Justin Timberlake、Lance Bass等N Sync成員的動向，「你們有打算做什麽嗎？會有什麽事發生？如果真的有什麽計劃，我要知道是什麽啊」。Taylor稱N Sync是流行樂的典範，「從你們的金手接過此獎，真的太厲害了」。

除了年度流行歌MV，Taylor Swift又贏得年度歌手、最佳導演、攝影、視覺效果、夏天演出、年度歌曲、年度專輯及年度MV，合共9獎成為大贏家。她更刷新多項VMA紀錄，包括繼去年《All Too Well》贏得年度MV後，今年再以《Anti-Hero》蟬聯該獎，並先後4次奪年度MV，成為得該獎最多次數的歌手。難怪她從LL Cool J手接過獎項後，表現興奮，「這真的難以置信，我只想說，這樂迷投票的獎項對我意義重大，根據近期的記憶，我做了一個巡迴騷，很開心又令人振奮，而且只是完成一半。過去1年真的感覺像人生歷險，難以相信1年前在這裏才剛宣布要推出《Midnights》專輯（贏得年度專輯）」，她多謝粉絲之外，又表示能蟬聯此獎十分驚訝。

另一方面，美國最大報紙發行商Gannett旗下有《今日美國報》（USA Today）等200多家日報，日前出招聘廣告，聘記者替《田納西人日報》（The Tennessean）及《今日美國報》專門報道有關Taylor Swift的新聞。這份招聘啟事寫道，「理想人選需有幹勁、富創造力且精力充沛，能捕捉Taylor Swift正進行的巡演和即將發行的專輯吸引之處，同時還要深度分析她的音樂和職業生涯」；又稱正在尋找有思想卻不帶偏見的記者，能透過所撰寫的內容迎合讀者需求，記錄Taylor Swift未來巡迴騷的重要時刻，為《今日美國報》和《田納西人日報》及逾200個地方媒體的讀者提供深入的觀點。要求應徵者有5年採訪經驗，同時能寫能攝及是社交媒體專家。

Stray Kids贏年度K-Pop

今年VMA頒獎禮由女歌手Nicki Minaj擔任司儀，並且在Hip Hop 50周年表演環節跟Lil Wayne等歌手一起演出。拉丁天后Shakira贏得「先鋒獎」，又帶來大型的歌舞演出，唱出多首金曲。至於Global Icon則落在Sean "Diddy" Combs身上。年度K-Pop由韓國男團Stray Kids奪得；女團Blackpink奪年度組合，並以《Pink Venom》捧走最佳舞蹈獎，不過她們未有到場。防彈少年團成員柾國與Latto合作的《Seven》拿下夏天歌曲獎。另一韓團TXT亦憑《Sugar Rush Ride》贏得年度推送演出，並上台與巴西女歌手Anitta一起載歌載舞。

相關字詞﹕VMA頒獎禮 樂壇天后Taylor Swift

上 / 下一篇新聞