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娛樂

首出單曲 自嘲「樂壇生果金」 區永權無意角逐新人獎

【明報專訊】區永權20年間在不同電視台游走，走到今天成為無綫收視王牌節目《東張西望》主持，以樂隊星盒子出道的他仍未放下音樂夢，今年決定自資推出首支個人單曲《把稿當歌》再闖樂壇。重拾歌手夢，50歲區永權自嘲「樂壇生果金」，不奢求攞新人獎，只想圓夢。

記者：林祖傑

區永權從來未試過以個人姿態出歌，透露當年與徐繼宗、陳鳳組成星盒子，以及早前與伍仲衡、蕭正楠的HEA均是3人組合，今次集兩家之大成，由他與伍仲衡作曲，徐繼宗作詞。由於是自資出新歌，要應慳則慳，區永權碌盡人情卡，原定要花6位數字，最後以5位數字埋單，「5位數雖然對我來講不是大數目，但經過3年疫情，真的元氣大傷，屋企開支也很大，今時今日做音樂不會令我搵到大錢，只是有多個渠道介紹自己，或在司儀工作上加送一首自己的歌，可能會令我增加一點收入」。

曾為容祖兒寫歌

區永權的音樂夢起點源於1999年組樂隊星盒子，作品在「CASH流行曲創作大賽」奪獎，可惜時不與我，到台灣發展未如理想，最終解散，回港輾轉加入了有線，與黃翠如成為《有線娛樂新聞台》初代主播。區永權說：「組星盒子時戇居居，唔知咩事就去台灣，所以當時成績不好是必然的，2002年正式畫上句號。回港後教結他和普通話，輾轉轉賽道加入了有線，其間也寫過兩首歌，其中一首是容祖兒的國語歌《忽然單身》，訪問對方時獲得一句多謝，都感到飄飄然，但之後專注主播工作，沒有再寫歌了。」

司儀工作養活一家

終有機會重拾歌手夢，50歲區永權不奢求攞新人獎，「唔好玩啦！坦白講，我都準備攞退休金，如果張敬軒是『樂壇關愛座』，我可以形容自己是『樂壇生果金』，到這年紀應該準備封咪，但我覺得一定要完成這個人生中的重大計劃」。他自知從來不是個可以一步登天的人，慶幸不算潦倒，「有人問我是否被司儀耽誤的歌手？真的不要這樣講，司儀工作真的養活到我，負擔到我的龐大開支，我好enjoy這個崗位，不會放棄主持工作轉型做歌手，名字已和《東張西望》掛鈎，都是一個肯定」。

區永權2015年加入無綫，除主持節目，亦擔任過不少大騷司儀，可惜至今仍未有機會當上港姐和台慶司儀，眼見被後輩逐一爬頭，心裏會否酸溜溜？他說：「覺得可能這個不是屬於我的機會，或者將來會有屬於我的機會，一切要睇timing，我做人相當之正面，唔緊要，實有機會。」

場地提供：Badgers Cafe

化妝及髮型：Clara So

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