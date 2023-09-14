預告《煇黃》騷似開派對 汪明荃邀觀眾大合唱經典歌

阿姐憶起上次為「煇黃」演出是2015年，相隔8年再重聚於大舞台，預告大唱經典懷舊金曲，「好多歌都是回憶，陪大家成長，我會唱《萬水千山總是情》、《勇敢的中國人》，到時希望與觀眾大合唱，似一齊開派對」。

讚Edan乖巧好學

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前捧場欣賞阿姐與羅家英合演的粵劇，事後讚不絕口。阿姐暫未知Edan有沒有時間來紅館捧場，承認與年輕新一代藝人相處融洽，打成一片，「他曾來我家拜年，最近又連同Anson Lo（盧瀚霆）兩名俊男一齊與羅家英拍ViuTV劇，他們比較熟」。後輩Edan有否趁機請教她演戲心得？阿姐說暫時未，做朋友要先培養感情，知道Edan很忙，欣賞對方好乖，好想學習不同的事，如果對方將來角色有需要演粵劇老倌，看粵劇都有幫助。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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