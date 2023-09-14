明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

孖歌迷製月餅義賣行善 炎明熹入廚手忙腳亂

【明報專訊】炎明熹（Gigi）出道兩年，其歌迷會本月16及17日舉行「Gigi炎明熹出道兩周年慶祝活動慈善義賣嘉年華」。Gigi早前與8名粉絲到餅房製作月餅，收益扣除開支後，全數撥捐「沙律貓狗之家」，幫助流浪動物。嘉年華除義賣月餅，還有多款限量精品，包括Gigi親手繪畫的手繪布袋和演唱會簽名海報等。

Gigi第一次做月餅，形容製作過程戰戰兢兢，特別要準確預備每一種材料的分量，每個步驟不容有失；由搓餡、做皮、倒模至掃蛋醬入焗爐，Gigi都有參與。歌迷會訂製了印有公仔「Gi囡」的圍裙給她，Gigi穿上圍裙後忍不住說：「我好似大廚呀！」她自言整餅過程有點手忙腳亂，要好大耐性同記性，幸好有老師逐步教她和粉絲。粉絲設計了幾款餅模，其中一個是歌迷會logo；當日歌迷會還安排了一部爆谷機，恭賀Gigi下月兩場演唱會爆賣。

Gigi第一次做月餅及整爆谷，為保護聲線不敢食太多，她說辛苦歌迷會花好多時間籌備今次活動，有攤位遊戲，又有打卡佈置，當中有兩米高Gi囡公仔給粉絲影相，她到時會到場幫手。本月29日中秋節她要閉關準備演唱會，趁嘉年華與粉絲提早慶祝。

廣告紙牌遭猥褻

另外，近日有男子對着放在快餐店的Gigi廣告紙牌「強吻」，以及做出猥褻行為兼爆粗拍片放上社交網，引起大批網民斥責行為變態，有問此行為是否違法。

娛樂組

相關字詞﹕Gigi炎明熹出道2週年慶祝活動慈善義賣嘉年華 炎明熹（Gigi）

上 / 下一篇新聞