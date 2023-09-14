孖歌迷製月餅義賣行善 炎明熹入廚手忙腳亂

Gigi第一次做月餅，形容製作過程戰戰兢兢，特別要準確預備每一種材料的分量，每個步驟不容有失；由搓餡、做皮、倒模至掃蛋醬入焗爐，Gigi都有參與。歌迷會訂製了印有公仔「Gi囡」的圍裙給她，Gigi穿上圍裙後忍不住說：「我好似大廚呀！」她自言整餅過程有點手忙腳亂，要好大耐性同記性，幸好有老師逐步教她和粉絲。粉絲設計了幾款餅模，其中一個是歌迷會logo；當日歌迷會還安排了一部爆谷機，恭賀Gigi下月兩場演唱會爆賣。

Gigi第一次做月餅及整爆谷，為保護聲線不敢食太多，她說辛苦歌迷會花好多時間籌備今次活動，有攤位遊戲，又有打卡佈置，當中有兩米高Gi囡公仔給粉絲影相，她到時會到場幫手。本月29日中秋節她要閉關準備演唱會，趁嘉年華與粉絲提早慶祝。

廣告紙牌遭猥褻

另外，近日有男子對着放在快餐店的Gigi廣告紙牌「強吻」，以及做出猥褻行為兼爆粗拍片放上社交網，引起大批網民斥責行為變態，有問此行為是否違法。

娛樂組