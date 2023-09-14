信姜濤Edan兄弟情不變 期待MIRROR新團綜 「P圖教主」盧瀚霆親解變形真相

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Anson Lo穿上檸檬黃色冷衫出場，透露已完成拍攝ViuTV劇《社內相親》，現忙於宣傳電影《釀魂》，並準備10月初推出全新快歌。他預告凌晨開始為新歌拍MV，需頻換場景與造型，估計最少要直踩30多小時拍攝。其間有蒼蠅在他身邊圍着飛，又突然連打3噴嚏，引來神徒發笑。

Anson Lo受訪問時解釋：「可能本身性格太sweet，第一次在公眾場合這樣有烏蠅飛埋身，幾配合飲品的廣告宣傳片。連打3噴嚏不是因為病，只是鼻敏感，多數因為冷氣不夠、空氣太焗、人太多就會出現此情况。至於打噴嚏沒有聲音是我秘技，可以忍住不打谷番入去，應該沒有人能做到，是我神奇天賦。」

誤將花姐P圖當官方相

談到他日前在社交網分享穿西裝坐在椅上擺出殺人眼神型格甫士照片，被發現疑P圖過度，引致相片背景彎曲，被封「P圖教主」。Anson Lo聞悉稱號反問是否指他抱公仔的相片？他說：「是花姐（經理人黃慧君）P圖，她傳該相給我時，以為是官方圖片便分享出去，知道時已改不了，大家覺得好奇怪、幾搞笑，之後會同花姐傾。你們說的那張相，應該不是我講那張。平日我所有相片，包括私人影的，都會經由公司團隊負責執圖，自己都有看過。」下次會否提醒公司P圖要輕手？Anson Lo稱交回公司判斷，他不會給意見。

隊友Edan早前在演唱會拿幾名成員，當中包括姜濤開玩笑，傳出惹姜濤與Edan的粉絲爆罵戰，鬧出是非。Anson Lo有留意報道，自稱局外人，不應由他勸交，「他們已認識很久，私下有兄弟情，不需要太擔心友誼受影響或受傷害，兩個都大個仔」。

出埠拍節目可加深了解 拒評兄弟是非

有指MIRROR 12子月底將赴澳洲拍攝全新綜藝節目，Anson Lo直認很期待，自數月前一齊拍《MIRROR+》後，12人難得再可以長時間聚在一起拍節目，未有透露是分批拍，還是全員一齊。

Anson Lo相信出埠工作，有助隊友間認識彼此生活習性，加深了解，友情可更鞏固。他不擔心12人聚首會惹是非，「12人一齊可以傳什麼是非？如果是鬧交，就不算是非，因為就算和好朋友，都會有同意和不同意的時候，不覺得值得討論對與錯。而且最好交由當事人去判斷，我是局外人，不是最了解件事」。會否經過此事，令大家感情更進一步？Anson Lo：「我不知，要問他們，我是局外人。」

《釀魂》競逐影展獎項感鼓舞

Anson Lo主演電影《釀魂》在第21屆拉文納夢魘電影節入圍競逐最佳外語片、金環獎和影評人獎，他得知後很開心，因花心機投入角色令自己抑鬱近兩個月，覺得提名是一種認可，「一部戲不止是靠演員，幕後團隊也有很大功勞。我對獲獎信心不太大，畢竟今次是我的第二部戲，仍然是初哥」。他最開心是神徒和其他觀眾給予不少有建設性的評語，讚他演得不錯，比意料中好。

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