明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《救參的士》 河正宇朱智勳患難見真情

【明報專訊】今年暑假韓國電影票房並不理想，當中最賣座是金惠秀與廉晶雅主演的《走私》，錄得502萬入場人次，累收485億韓圜（約2.8億港元）。李秉憲、朴敘俊與朴寶英合演的災難片《烏托邦浩劫》緊隨其後，345萬人次及進帳337億韓圜（約2億港元）。河正宇與朱智勳合演的《救參的士》則以105萬人次及101億韓圜（約6000萬港元），位列第三。EXO成員D.O與薛景求合演太空科幻片《The Moon:緊急營救》，51萬人次觀看及收51億韓圜（約3000萬港元）墊底。以上4片僅《走私》突破收支平衡點，其餘仍未回本。本月7日在港上映的《救參的士》，製作費約200億韓圜（約1.1億港元），要500萬人次才收支平衡，現時距離回本似乎仍有大段距離。

到黎巴嫩拯救外交官

《救參的士》改編自1986年韓國外交官在黎巴嫩被綁架的真人真事；新冠疫情期間遠赴摩洛哥及意大利取景，拍攝長達5個月，是典型韓式動作大片。由《屍戰朝鮮》金成勳執導、《與神同行》河正宇及朱智勳主演。故事講述欠缺名校背景的中東分局外交官李敏俊（河正宇飾），一直希望實現被派遣到美國的夢想，但沒背景及學歷，駐美外交官一職眼看快由後輩履新，感到氣餒之際，突接聽到來自黎巴嫩、失蹤超過一年的外交官同事吳宰錫（林炯局飾）來電，對方以外交官專門使用的暗號，表示自己還在生。吳宰錫一年多前在黎巴嫩工作期間，遭武裝分子綁架，其後沒任何消息，韓方早已認定他已死，怎料一通電話證實他仍在生。李敏俊為了前往美國分局工作，自動請纓往黎巴嫩，執行交付贖金的救參行動。李敏俊帶着巨款隻身前往黎巴嫩，誤打誤撞登上韓籍司機金潘秀（朱智勳飾）的士。由於外交官被綁架事件，加上當時黎巴嫩局勢不穩，當地所有韓國人已撤離，只有金潘秀仍留在當地。曾是騙徒的他偷渡到黎巴嫩，根本沒有護照返回韓國，故一直留在黎巴嫩駕駛的士。他精通阿拉伯語及法語，機智敏捷，在李敏俊金錢利誘下，被說服加入救參行列。其間招來當地軍隊及黑幫攔途截劫，被迫捲入子彈橫飛的奪命公路，並與敵方鬥智鬥力，才能順利完成國家任務。

此片以真實事件為基礎，上演連場動作戲。此前，金允錫與趙寅成主演的《絕路狂逃》，以及玄彬伙拍黃政民演出的《24小時救參行動》，同樣是救參及外交官故事。《救參的士》與上述兩片最大分別是加入喜劇元素。導演金成勳表示，「雖然《救參的士》與《絕路狂逃》及《24小時救參行動》出發點相似，但3部電影目的不一樣，如廚師的調味料和烹飪方式不同，製作出來的食物也會不一樣。」

帶喜劇元素 飛車戲可觀

片中兩名男主角帶出喜劇元素，河正宇與朱智勳曾在《與神同行》系列合作，默契十足。其中一幕講述李敏俊拿着數百萬美元準備贖吳宰錫，金潘秀趁他入睡時偷走贖款，李敏俊瘋狂追捕，金潘秀其後良心發現，將現金物歸原主，李敏俊像老婆拍打犯錯老公一樣教訓金潘秀，場面搞笑。

另外，飛車戲是此片看點之一；在市中心、傳統市場、橫街小巷、廣闊山脈飛車，還有逃亡場面，李敏俊利用電線從高處游繩而下，都給觀衆帶來刺激緊張感覺。可是故事欠創意，新鮮感不足。河正宇與朱智勳演技成熟，也有默契，但角色設定沒什麼特色。李敏俊在極端情况下仍充滿人情味，非常傳統正派。吊兒郎當又蠱惑的金潘秀，也不見得新穎。片長132分鐘，更有夾硬拖戲感覺。全片最值得讚賞是李敏俊救回人質後，只有兩個機位返韓，他讓了給金潘秀，因後者若留在黎巴嫩，會被武裝分子殺害。李敏俊讓當地警方拘捕，又在美國傳媒面前表明身分及細訴經歷，好讓自己全身而退，做法機智，讓人印象深刻。

上映日期：9月7日

相關字詞﹕開箱 朱智勳 河正宇 救參的士

上 / 下一篇新聞