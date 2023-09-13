安娜簡德烈處女導演新片 Netflix斥8580萬買版權

另一方面，《讀愛》金像影后琦溫絲莉（Kate Winslet）主演新片《Lee》亦在多倫多影展放映，她受訪時稱開鏡當天便摔倒傷及背部，情况嚴重，為免延誤製作，所以堅持開工；也因為受傷，沒空檔操練身形以準備拍攝裸露場面。另外，《邊緣特訓》伊頓漢基（Ethan Hawke）與《怪奇物語》瑪雅漢基（Maya Hawke）父女檔合作的新片《Wild Cat》前日舉行首映禮。該片是美國女作家Flannery O'Connor的傳記，伊頓身兼監製、編劇及導演3職，瑪雅和胞弟里方（Levon Hawke）演出外，《黑錢勝地》羅拉連尼（Laura Linney），另一星二代、已故金像影帝菲臘西摩荷夫曼（Philip Seymour Hoffman）兒子兼《甘草薄餅》男星谷巴荷夫曼（Cooper Hoffman）亦有份參演。