安娜簡德烈處女導演新片 Netflix斥8580萬買版權

【明報專訊】多倫多影展上周四(7日)揭幕,受美國演員及編劇兩公會罷工影響,星光難免趨暗淡;據美媒報道,《寡佬飛行日記》女星安娜簡德烈(Anna Kendrick)首次自導自演電影《Woman of the Hour》,雖然沒拿到兩公會的臨時協議獲准到多倫多宣傳,卻傳來好消息,影視串流平台Netflix以1100萬美元(約8580萬港元)買下該片版權,成為多倫多影展今年首宗大交易。《Woman of the Hour》根據美國十大通緝犯Rodney Alcala真人真事改編,講述參加電視相睇節目《約會遊戲》女子遇到連環殺手的故事。