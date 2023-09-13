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娛樂

《漢江刑警》開播 權相佑稱呼趙寅成「兄弟」

【明報專訊】新劇《漢江刑警》今日在影視串流平台Disney+上架，主角《天國的階梯》權相佑、《來自星星的你》金希沅、《喜歡的話請響鈴2》裴多彬、《海岸村Cha Cha Cha》李相二、《流星》申泫勝等，昨日出席在首爾舉行的記者會。

《漢江刑警》以首爾旅遊勝地「漢江」為背景，故事講述為了守護居民安全，警察韓斗鎮（權相佑飾）和李俊錫（金希沅飾）經常在漢江附近巡邏，隨時準備應對各種需要他們立即出動協助的緊急案件。這對歡喜冤家經常捲入充滿疑點的詭異案件，但兩人不知道案件背後是一場超大型犯罪陰謀。

權相佑在記者會提到最近在Disney+大熱的另一齣韓劇《Moving超異能族》，權相佑笑言要成為下一個趙寅成（《Moving超異能族》主角），更稱兩人是兄弟；他指趙寅成在《Moving超異能族》的角色名叫「斗植」，「我在《漢江刑警》名叫斗鎮，名字讓人懷疑是不是兄弟。斗植有飛行能力，能與之抗衡的能力是什麼呢？我有潛水能力！」。有份演出《Moving超異能族》的金希沅感謝觀衆對他的支持，並希望《漢江刑警》能像《Moving超異能族》般成功及受到大家喜愛，收視不斷攀升。

相關字詞﹕趙寅成 Moving超異能族 金希沅 權相佑 漢江刑警

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