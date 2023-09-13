尊尼喜多川性醜聞 道歉換社長無阻廣告商割席潮 木村拓哉松本潤失代言合約

日本尊尼事務所上周四在記者會承認尊尼喜多川性侵練習生，受害者衆，社長藤島Julie景子辭職，以後以董事身分負責處理受害者賠償；東山紀之則會退出幕前，專心經營尊尼事務所。尊尼喜多川性侵受害者組成的組織同日舉行記者會，副代表石丸志門表示，尊尼事務所雖就事件道歉並承諾賠償，但未有清晰方案。當時東京海上日動火災保險公司已表示，不會與尊尼事務所旗下藝人合作，尊尼人氣男團「嵐」成員相葉雅紀首當其衝，合約今年12月底屆滿，該保險公司表明雙方不會續約，甚至考慮提前解約。「嵐」當代言人的日本航空也表示會暫停起用尊尼事務所藝人。

日媒形容雪崩式割席

尊尼事務所是日本著名「偶像工廠」，旗下藝人包括木村拓哉、松本潤、二宮和也等組成的男團「嵐」、Kinki Kids、Snow Man、Sexy Zone、Kis-My-Ft2及岡田准一等，不論歌影視均佔一席位，更一直是廣告商寵兒。不過確認尊尼喜多川性侵練習生相隔未夠一星期，據日媒報道，生產和銷售啤酒、洋酒、飲料為主要業務的三得利（Suntory）表示已要求尊尼事務所說明賠償受害者方案及防止同類事件再度發生的措施，三得利稱「在得到可以接受的說明之前，不會簽新合約」。

日產汽車前日（11日）亦表示不會用起用尊尼事務所藝人代言新廣告及參與促銷活動，指尊尼事務所調查報告的內容「違反日產汽車尊重人權的相關基本方針，感到相當遺憾，並慎重看待此事」；又表示之後會確認尊尼事務所改革及防止再發生同類事件措施，再判斷之後的行銷活動。據悉木村拓哉是日產汽車的電視廣告代言人，TBS電視台新聞報道，木村的代言合約到期時將再度被評估。日本麥當勞昨日亦表示，該公司以高道德標準進行商業活動，恪守全球通行的人權原則，無法允許任何侵害人的行為，因此宣布目前跟尊尼事務所的合約到期後，就不會再續約。木村拓哉正是日本麥當勞的代言人之一。

朝日集團控股公司、麒麟控股公司、日本生命保險亦分別表示不會聘用尊尼事務所旗下藝人代言新廣告或促銷活動。Sexy Zone成員中島健人代言的花王，松本潤擔任代言人的第一三共醫療保健公司，亦宣布停止在廣告中起用尊尼事務所藝人。另外，珠寶品牌卡地亞原定邀請Kis-My-Ft2成員玉森裕太出席明日舉行的活動，據報亦宣布取消，難怪日本傳媒以「雪崩」形容多個大品牌跟尊尼事務所的割席行動。

松本潤被指結婚冲喜

據《週刊實話》報道，松本潤與《花樣男子》井上真央秘戀18年，現在尊尼事務所因性醜聞陷入一片混亂，不再阻止旗下藝人結婚。報道引述消息人士指尊尼事務所默許兩人拍拖，卻不准結婚。不過現時事務所陷入危機，40歲早屆適婚年齡的松本潤若選擇此時結婚，也對公司有正面效益。另外，井上真央自從1月演完《如果能說100萬次就好了》，就沒有安排其他工作，松本潤拍完大河劇《怎麼辦家康》也有空檔，推測兩人明年1月9日井上真央生日前後會舉行婚禮。