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娛樂

連場激吻牀戰無尷尬 柯煒林落閘跟談善言零發展機會

【明報專訊】談善言（阿談）與柯煒林（Will）合演ViuTV新劇《Food Buddies》，二人表示戲中伙衛詩雅、蘇皓兒、吳肇軒與唐浩然帶出多段錯綜複雜的都市愛情故事。阿談大爆Will非常重口味，除吳肇軒外，跟她和以上4名男女演員都有親熱戲，Will說：「我跟阿談最多親熱戲。」

阿談透露與Will的感情線很立體，兩個角色價值觀各異，由針鋒相對變成走在一起，相處很激烈，當中有連場激吻和牀上戲，最初看劇本已覺得意識很大膽。阿談說：「曾經擔心導演拍完能否通過電視尺度，直至開工，就明白某些鏡頭用視覺、聲效交代。」她保證出手對付Will用真力，笑說：「有一場講我摑他一巴，拍完之後，他臉上留下紅印，需要敷冰消腫。」

阿談採取主動 盡快完事

要應付大量親熱戲有沒有尷尬？Will表示感覺還好，「以前都拍過意識和裸露更大膽的戲，所以拍攝前很着重跟對手溝通，研究如何演出能達到導演要求」。阿談稱《Food Buddies》是她從影以來最多親熱戲，初初有點尷尬，不過很快已適應，因為拍攝節奏急促，「戲中講我們雙方都好進取，邊行邊碌上牀，拍這些鏡頭，通常男仔好驚做了些令女方介意的事，由女方做主動，大家演出會較舒服」。Will稱每日拍攝12至14小時，沒有時間想太多，共同目標快點拍完，讓所有工作人員爭取休息時間。

兩人現實中會否為愛採取主動？阿談避談：「我現在很清淡，茹素中。」Will稱談過4次戀愛，暫時未遇到一個令他採取主動的人，笑稱阿談最接近他的理想對象條件，「她坐在我身邊，不選她，怕會被她打」。問他們可有發展可能？Will說：「我們2016年拍電影《點五步》認識，太耐了，早已過了互相喜歡的階段。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕柯煒林 談善言（阿談）

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