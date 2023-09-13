退出家族海味生意 周國賢自嘲不懂計數被人呃

「3個女外地升學已不理我」

據報Endy家族以7300萬出售上環的店舖，帳面賺逾6200萬，他說：「我們兄弟好團結，其實是打算換舖、轉型，因為弟弟數口精，生意會交給他處理。」他稱已退出海味生意，不再是股東，「我沒幫手做事，不好意思攞錢，便退出」。他表示現忙於籌備音樂會，預告下月中於西九文化區舉行8場個唱，更會加入棟篤笑環節。Endy與前妻生了3個女，分別22歲、15歲及13歲，正在外地升學，只靠視像聯繫，他笑言3個女只愛聽女團Blackpink，嫌他是老派歌手，「她們已不理我，可能忙拍拖，不緊要，她們開心就得」。

傅珮嘉感恩有老公相伴同行

傅珮嘉與家人移居台灣多年，仍視香港為娘家，希望多參與慈善活動。早年曾患情緒病的她已經康復，她說：「以前容易焦慮，後來在台灣驗出身體缺鎂，疑引發自律神經失調，食完維他命解決了失眠問題，也感恩認識了老公，大家相伴同行，他很尊重我的工作，給予我空間。」

記者：鍾一虹