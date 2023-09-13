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娛樂

遊泰國便秘10日 JW被周嘉洛取笑似個波

【明報專訊】周嘉洛、王灝兒（JW）、朱敏瀚、張振朗及賴慰玲昨日到尖沙嘴為下周播映的無綫節目《約埋班Friend去旅行》宣傳。周嘉洛、JW、朱敏瀚聯同陳瀅這個《痞子殿下》組合獲安排到泰國清邁考驗友情，後者因在外地拍劇缺席，現場播出她預先拍下的片段，大爆JW連續10日便秘，以及周嘉洛搞喊JW。

朱敏瀚整喊陳瀅無影響友情

JW表示便秘關陳瀅事，因與陳瀅同房有點壓力，但每日食好多東西，感覺有入無出，「都唔敢睇番條片，知自己一定好腫脹，搞到所有工作人員都知我便秘，不停給我秘方，最後靠食藥解決，大家都好戥我高興」。她稱經常被周嘉洛整喊，「便秘已好唔舒服，仲要被周嘉洛踩多腳，笑我似個波，出發前又拉埋珍姐（曾勵珍）做場戲，扮去唔到」。

朱敏瀚表示旅程中曾激嬲陳瀅，「是我們4個不斷互相傷害，因為仇恨是拍《痞子無間道》開始，拍劇時我都有整喊陳瀅，然後就在旅程上大爆發，我有講過永遠不再同陳瀅拍劇，對大家都好啲，但事後沒影響友情，我們都好期待再拍第2輯」。

張振朗賴慰玲互爆係喊包

張振朗、賴慰玲到澳洲悉尼展開旅程，張振朗指賴慰玲在旅程日日喊，是認識朋友中最容易喊，「見到個仔返學就喊，放學又喊，她就是感性」。賴慰玲自認眼淺，但張振朗都是喊包，拍攝講心底話足足喊了一小時，她笑說：「拍完後還行埋一邊喊。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕陳瀅 賴慰玲 張振朗 朱敏瀚 王灝兒（JW ） 周嘉洛 約埋班 FRIEND 去旅行

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