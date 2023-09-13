明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《去邊啊Do姐》首周最高收視3點 鄭裕玲：無期望 𠵱家唔同以前

鄭裕玲生日家中靜靜度過 讚清潔工迅速處理水浸後街道

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）去年10月離開效力44年的TVB，表示有興趣跟其他電視台合作旅遊節目，HOY TV搶飲頭啖湯，12月公布邀得Do姐合作《去邊啊Do姐》，被視為重頭節目；Do姐的號召力，加上有林家謙、魏浚笙、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越陪伴旅遊夠睇頭，節目共15集，首周收視以第一集林家謙擔任嘉賓最高，平均3點（約19.3萬觀眾），之後回落，不過相較之前同時段播的《沖繩咖啡地圖》，收視徘徊1.2點至1.4點 ，《去邊》收視有進步亦贏得關注度。昨日Do姐被問及收視成績坦言無期望，「拍得開心，拍完了，現在我都是一個觀眾」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

HOY TV未公布《去邊啊Do姐》收視，《明報》獲得節目首周收視報告，首集平均有3點，第2集2.7點、第3集1.9點、第4集2.1點及第5集2.2點。《去邊啊Do姐》面對同時段TVB播映《破毒強人》結局篇，TVB公布大結局最高收視26.9點（約173萬觀眾）。

首集網上點擊逾46萬

Do姐受訪時稱留意網上評論獲好評，其實也有網民批評是一般旅遊節目，出動幾名男神同行未見火花，其中洪嘉豪跟Do姐遊德國，Do姐問嘉豪有無心事，對方將話題帶回介紹黑森林蛋糕，相比較Do姐之前跟農夫拍檔，互窒搞笑有娛樂性。亦有網民指Do姐沒有TVB光環，收視難比較。不過現在看電視的方式很多，收視不代表全部，在YouTube「好好制作」頻道有《去邊啊Do姐》完整版，首集的點擊逾46萬，其他集數平均20多萬。

昨日Do姐出席主題樂園活動，被問到《去邊啊Do姐》收視期望？她說：「𠵱家唔同以前，我無期望，拍攝時盡量做到最好，其他就交畀監製及電視台，加上現在咁多網上平台，好難話單靠睇收視，收視已經唔同咗。（覺得有幾多收視點才算及格？）我唔知有幾多點，完全無理到，拍得開心，拍完了，現在我都是一個觀眾。其實之前監製都畀我睇過，正式播出又不同，大家亦有很多途徑翻睇，幾開心。」她指不同拍檔都有不同性格，亦有不同的化學作用，很開心個個都有人鍾意，「真心講，個個都幾好，好多謝他們陪我玩，以前我不會留意網上留言，好多人講畀我聽都話鍾意，都是好評的，多謝他們」。

坐戰機360度翻轉有啲暈

Do姐提到節目簽生死狀坐戰機飛越阿爾卑斯山最難忘，「因之前講到好得人驚，都掙扎過，見有個民航機飛機師同學玩先，我個心才定啲，360度翻轉比較辛苦，綁到成隻蟹咁唔郁得，成個掉轉咗不太習慣，有啲暈」。她稱這是人生第一次簽生死狀，「都想試玩滑翔傘，人活一次，什麼都要試吓！」

生日遇黑雨 留家無影響

活動上Do姐跟公主造型的人物合照，笑言將少女心帶番出來，「來到主題樂園玩，可以忘卻工作辛苦，小時候曾夢想能成為公主，著公主紗裙頭戴皇冠，都是一個美好的回憶」。她預告稍後會帶朋友仔入園玩，請大家拭目以待。提到Do姐66歲生日（9月9日）遇上黑色暴雨警告，她稱沒有特別慶祝，也不出夜街，平時很早睡，「有早睡早起習慣都好的，我覺得靜靜地在家中都幾開心，特別要讚賞清理街道的工作人員，生日願望都係嗰兩句，身體健康最緊要，同埋開開心心」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕林家謙 收視 去邊啊Do姐 鄭裕玲（Do姐）

上 / 下一篇新聞