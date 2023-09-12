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娛樂

【開箱】《破案三人行3》影后扮演技差 梅麗史翠普「蟻俠」齊鬥戲

【明報專訊】兩度在奧斯卡封后的梅麗史翠普（Meryl Streep）演技毋庸置疑，至今依然是獲奧斯卡最多提名的女演員，近年更轉戰劇集，繼客串《小謊言2》後，影視串流平台Disney+播出的《破案三人行》（Only Murders in the Building）第3季，亦可找到她的蹤影，而且對手還有《蟻俠》男星保羅路德（Paul Rudd），加上該劇的固定班底：《妙趣沙展》史提夫馬田（Steve Martin）、《阿仔出山》馬田沙特（Martin Short）及歌影視三棲的莎蓮娜高美斯（Selena Gomez），《破》劇可說一季比一季星光熠熠，而且梅麗還飾演在百老匯苦苦掙扎多年的女演員，對比她現實中的璀璨星途更是反諷。

兩老一少查案

2021年首播的《破案三人行》走懸疑喜劇路線，講述兩老一少的Charles（史提夫馬田飾）、Oliver（馬田沙特飾）與Mabel（莎蓮娜高美斯飾），是紐約曼哈頓上西城區豪宅的住客，本來互不相識，就算前兩者均在演藝圈工作，又在大廈居住超過25年，也沒有交集。直到某次大廈警鐘響起，住客疏散到樓下，才發現彼此是網台罪案節目的擁躉，加上大廈發生命案，三人遂組成「福爾摩斯」團隊，私下追查真相。劇中設定Charles是過氣電視劇明星，Oliver則是想東山再起的百老匯舞台劇導演，Mabel則醉心設計，獨居單位原屬其阿姨所有。

星光愈加璀璨

其實由首季開始，《破案三人行》已採明星客串策略，像《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey）扮演網上罪案節目主持、《失蹤》愛美賴恩（Amy Ryan）演疑兇，著名歌手Sting則演回自己，客串大廈住客。到第2季則邀請模特兒出身的《星際特工：千星之城》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、《帶著老母去旅行》搞笑女星愛美舒瑪（Amy Schumer）客串。第3季更精彩，除了梅麗史翠普與保羅路德，還有《醫人當自強》謝西威廉斯（Jesse Williams）、《尋根女團》朴艾絲莉（Ashley Park）加盟，以及《無痛殺手》馬修波特歷（Matthew Broderick）客串。

去年8月首播的《破案三人行2》，保羅路德已在結局亮相，劇情講述他扮演的Ben，是Oliver執導百老匯舞台劇的男主角，首演甫出場即昏倒台上。

伏屍舞台 復生再斃命

《破案三人行》今年8月8日首播第3季，先播首兩集，其後每星期更新1集。開首即以倒敘形式，提及Oliver當初準備新劇目《Death Rattle》，星途不順的女演員Loretta（梅麗史翠普飾）來試鏡，結果吸引到Oliver注意。4個月後圍讀劇本，衆演員首次碰面，Charles亦參演，Ben則是主角，Loretta沒法說好對白，Ben要求Oliver把她辭退，但後者深信Loretta有演戲天分。其後鏡頭回到上季尾聲，Ben昏倒台上後被指已身亡，衆演員按原定計劃到Oliver家出席慶功派對。Mabel向Oliver表示，認為Ben是遭毒殺，提議一起與Charles再開新的播客節目研究此案。怎料Ben突然現身派對，自稱只是食物中毒，更為自己過去數月的傲慢態度，向劇組所有人道歉，卻再次羞辱Loretta。

派對後Mabel與Charles和Oliver乘搭電梯，並告訴他倆，她的阿姨準備賣樓，被迫1個月內遷出，此時Ben的屍體從電梯頂部跌下來。追查下去發現很多人都有嫌疑，而且互相隱瞞細節，包括Ben童年時曾被Charles「炒魷」，一直懷恨在心，所以針鋒相對；正式演出前，Charles目睹Ben跟Loretta爭執，為解圍於是出手打了Ben；Loretta又隱藏很多有關Ben的剪報，被Oliver發現……不少人看來都有嫌疑，到底誰是真正兇手，大概要到下月3日上架的第10集才會揭盅。

馬田沙特遭狠批 群星護航

此劇今次有趣之處是要出名演技精湛的梅麗史翠普，扮演浮沉多年依然無所成就的女演員，還要遭大牌明星奚落，反差十分大；也偶爾帶來喜劇效果，尤其與扮演Oliver的73歲馬田沙特擦出火花。

不過現實中馬田沙特近日遭新聞網站Slate的專欄以〈為何還要繼續忍受馬田沙特〉為題，狠批其喜劇演員生涯「疲憊不堪、吃力及非常無趣」。《翻生侏羅館》男星賓史迪拿（Ben Stiller）、「天行者」馬克漢米爾（Mark Hamill）、《2012末日預言》男星尊古錫（John Cusack）等同行及後輩，卻先後在社交網發文為他護航，紛紛指他是喜劇天才，看來才華之外，馬田的人緣也贏得尊重。

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