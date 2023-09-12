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娛樂

呂爵安是非纏身照捧場 邱鋒澤：他很樂觀沒不開心

【明報專訊】台灣男團五堅情成員邱鋒澤一連兩場《DEEP AWAKENING》香港個唱前晚舉行尾場，獲好友呂爵安（Edan）與李駿傑（Jeremy）捧場。邱鋒澤大騷廣東話跟香港粉絲互動，更獻唱Edan廣東歌《一表人才》，又在台上感激Edan與Jeremy到場，稱每次來的時間總和兩人搭不上，希望今次能夠相約吃飯。

苦練廣東歌一個月

邱鋒澤騷後受訪，稱首次來港開個唱，對表現感滿意，雖麥花臣場館只容納千多人，但香港歌迷的熱情給予他如一萬人的感覺，所以特別感動，目標是下次到更大的場館開騷，他說：「希望今年可再來一次，如沒辦法來表演，也可來逛街。」他指為了獻唱Edan的《一表人才》足足練了一個月，但還是唱錯了副歌，「粵語歌特別難唱，但我就盡力，因為知道歌迷特別喜歡這首歌，也很開心可以跟Edan合作，這首歌在我的事業上佔了很重要的位置」。

邱鋒澤表示親邀Edan來睇騷，因上次為對方擔任個唱嘉賓，Edan問他何時會再來，但怕沒有驚喜，故不邀對方上台合唱，他說：「我有問Edan有時間可以吃個飯，他每天工作到很晚，希望今次可以成事。」他表示一直有跟Edan聯絡聊天。問可有感到最近是非纏身的Edan不開心？他說：「沒有呀！他很開心。真的嗎？我不知道這件事情，對我而言他一直是很樂觀的人，像我一樣。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕李駿傑（Jeremy） 呂爵安（Edan） 演唱會 五堅情 邱鋒澤

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