【開箱】《依法犯法2》 脫罪不等於清白的舊酒新瓶

為餐廳老闆娘洗脫嫌疑

《依法犯法2》首集開場Mickey在停車場被兩名男子襲擊，故事再倒敘到數月前，Mickey因上季案件而成為知名律師，登上雜誌封面，全城關注。他跟首任前妻Maggie關係仍然緊張，相約到餐廳用膳，結果不歡而散。Mickey因此認識餐廳老闆兼主廚Lisa，兩人互相吸引，發生一夜情。隨後Lisa收到大地產商Mitchell的禁制令，要求Mickey幫忙。事緣Mitchell在Lisa餐廳附近興建大樓，與Lisa為首的居民鬧得不愉快，更在一次示威中向對方激烈抗議，過程被拍攝下來，Mitchell因此向法庭申請保護令禁止Lisa埋身。其後Mitchell被發現倒臥在房車旁邊，頭頂有遭鈍器敲打痕迹，現場卻找不到兇器。Lisa有行兇動機，加上餐廳內的工具箱少了一支鐵槌，她頓成嫌犯被捕。Mickey接下案件為其辯護，檢控官Andrea是Maggie的好友，對Mickey一心為當事人打贏官司的作風，不解亦不屑，雙方在庭上互有攻守，Mickey動用不同絕招，終為Lisa洗脫嫌疑，但她沒殺Mitchell，不代表完全無辜，譬如為何被捕後不抵押餐廳拿現錢保釋，還力拒巨額搬遷賠償？

Lisa被控謀殺是第2季的主軸，此外枝節亦不少，譬如Mickey好友兼律師樓調查員Cisco跟Mickey第二任前妻Lorna的婚禮波折重重，加上Cisco與昔日拍檔重新聯繫，表現神神秘秘，兩人險生嫌隙。Mickey的司機Izzy與前女友Rae復合後，後者本性難移，結果令她傷心、失望又愧疚。一直想與Maggie重修舊好的Mickey，到劇集尾聲前者決定跟女兒Hayley到其他地方生活，讓他錯愕又難過。Mickey的演員母親Elena首次登場，為試鏡來到洛杉磯，寄居Mickey家裏，倒帶來不少笑點。

證人死亡 為第3季留伏筆

此劇監製兼創作人大衛基利（David E. Kelley），不但是《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》女星米雪菲花（Michelle Pfeiffer）的丈夫，畢業於普林斯頓大學的他，更是法學博士，不論在編劇或監製崗位，一直熟悉律政題材，由電影《名咀狀元》到劇集《洛城法網》、《法網豪情》及《甜心俏佳人》莫不如是，加上以米高康尼利小說為藍本，題材更豐富。上季《依法犯法》改編自米高《The Brass Verdict》一書，第2季則來自另一小說《The Fifth Witness》。曾是Mickey其中一件案件重要證人的妓女Gloria，一連兩季劇集均有亮相，第2季開首Mickey以她為餌，誘出殺妓女真兇，為當事人脫罪，但到劇集尾聲，Mickey接到新謀殺案要為疑兇Julian La Cosse辯護，而死者正是Gloria。為上月宣布開拍的第3季，埋下伏線，但會否又像這兩季，Mickey贏了官司才知道當事人並非無辜？

《依法犯法》系列有律政劇方程式，從辯方角度出發，可見奇招盡出，卻不忘與時並進。第2季在爛番茄評論網站，專業評分91%，比上季80%還要高，加上觀衆好感度超過八成，看來觀衆都有興趣看Mickey以後如何處理棘手案件。今季於七八月初分上下兩部分上架，曾收視登頂，但這做法是否有助提升瀏覽次數，卻難以證實。