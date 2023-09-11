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娛樂

愛瑪史東主演監製新片奪金獅獎 彼得沙士格佳莉施班尼封帝后 濱口龍介贏「大滿貫」

【明報專訊】第80屆威尼斯影展昨日閉幕，《爭寵》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導、金像影后愛瑪史東（Emma Stone）監製兼主演《Poor Things》榮膺最佳電影金獅獎，由於賽制所限，金獅獎得主不能兼奪其他獎項，表現出色的愛瑪史東被指因此失去封后機會，最終落入《Priscilla》飾演「貓王」遺孀的佳莉施班尼（Cailee Spaeny）手上；最佳男演員由《Memory》扮演失智鰥夫的彼得沙士格（Peter Sarsgaard）奪得。濱口龍介憑《Evil Does Not Exist》獲頒評審團大獎，是繼黑澤明後另一完成威尼斯、康城、柏林和奧斯卡「大滿貫」的日本導演。

今屆威尼斯影展在美國演員公會（SAG）罷工陰霾下結束，除非獲得公會的臨時協議，否則一律禁止出席宣傳活動，首映禮紅地氈星光黯淡，閉幕兼頒獎禮亦同樣失色。

導演讚愛瑪史東表現出色

尤格藍西莫代表《Poor Things》上台領最佳電影金獅獎，坦承為開拍此片，花上大量時間籌備，「直至這個世界、我們的電影工業，做好準備為止」；他又大讚愛瑪史東表現出色，「無論鏡頭前後，這部電影都屬於愛瑪史東，沒有她便沒有此片」。

尤格藍西莫在頒獎禮結束後會見傳媒，對於愛瑪史東未能跟他一起上台領獎「感到非常不滿，但表示理解（罷工），希望在短時間內，她跟同片演員和編劇能夠歸隊」。不少影評人讚揚《Poor Things》是女性主義電影，講述瘋狂科學家令早逝女主角重生，從此變成女版科學怪人，透過永生尋求終極自由。早前舉行首映禮，全場觀眾起立鼓掌10分鐘，冠絕其他參賽作品。遺憾的是愛瑪史東跟同片拍檔馬克路法奴（Mark Ruffalo）及威廉達福（Willem Dafoe）均受罷工影響缺席宣傳，有美媒估計，如果眾星雲集，掌聲應更熱烈。

25歲佳莉演「貓王嫂」得獎

地位僅次於金獅獎的評審團大獎，最終落入濱口龍介《Evil Does Not Exist》手上，成為繼北野武《花火》勇奪金獅獎後，另一獲得威尼斯大獎的日本導演。2021年濱口龍介憑《偶然與想像》獲頒柏林影展銀熊獎，同年執導《Drive My Car》拿下康城影展最佳劇本，兼奪奧斯卡最佳國際電影，如今再在威尼斯得獎，完成「大滿貫」壯舉。

新片以長野縣為背景，講述東京某發展商計劃在鄉郊小鎮興建豪華度假村，於是派員到當地跟居民交涉。頒獎禮結束後，濱口龍介接受日本傳媒訪問，笑言從未想過得獎，直至把銀獅獎座捧在手上，「有種難以置信的感覺」。他又提到本片製作初衷，原本只是為女歌手石橋英子的戶外演出，拍攝一些風景片段，「我們能夠走到這一步，可算是奇蹟，每名參與的工作人員，尤其是石橋英子都給予很大幫助，因此這個獎是屬於他們的」。

《東城夢魘》25歲女星佳莉施班尼（Cailee Spaeny）憑傳記片《Priscilla》首奪威尼斯影后，此片由《迷失東京》蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）執導，改編自「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）遺孀Priscilla於1985年出版的回憶錄《Elvis and Me》，從女方角度出發，講述貓王夫妻之間的關係。戲中飾演Priscilla的佳莉感謝對方傾囊相授，「我們見過數次面，談了幾次電話，她把真實感受和盤托出，成為我揣摩角色的最重要部分，我因為她而得獎感到興奮」。

彼得沙士格致辭提及罷工

《校園欺凌後》米高法蘭哥（Michel Franco）執導、彼得沙士格（Peter Sarsgaard）主演發《Memory》，帶挈後者奪得最佳男演員獎，故事講述金像影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）在同學聚會重遇鰥夫彼得，勾起學生時代曾遭對方性侵的不快回憶，然而男方受失智問題困擾，無法憶起往事。彼得致謝辭時，特別提到罷工，「如果我們支持AI，等同把權力交給機械人和擁有機械人的8名億萬富豪（暗喻電影公司老闆）」。

另外，馬緹奧加朗尼（Matteo Garrone）執導《Io Capitano》獲頒最佳導演，施杜沙（Seydou Sarr）兼奪最佳新演員；波蘭女導演安格尼茲卡賀蘭（Agnieszka Holland）以《Green Border》贏得評審團特別獎；柏比路拉林（Pablo Larrain）自編自導黑色喜劇《伯爵》（El Conde）奪得最佳劇本。

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