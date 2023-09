愛瑪史東主演監製新片奪金獅獎 彼得沙士格佳莉施班尼封帝后 濱口龍介贏「大滿貫」

今屆威尼斯影展在美國演員公會(SAG)罷工陰霾下結束,除非獲得公會的臨時協議,否則一律禁止出席宣傳活動,首映禮紅地氈星光黯淡,閉幕兼頒獎禮亦同樣失色。

導演讚愛瑪史東表現出色

尤格藍西莫代表《Poor Things》上台領最佳電影金獅獎,坦承為開拍此片,花上大量時間籌備,「直至這個世界、我們的電影工業,做好準備為止」;他又大讚愛瑪史東表現出色,「無論鏡頭前後,這部電影都屬於愛瑪史東,沒有她便沒有此片」。

尤格藍西莫在頒獎禮結束後會見傳媒,對於愛瑪史東未能跟他一起上台領獎「感到非常不滿,但表示理解(罷工),希望在短時間內,她跟同片演員和編劇能夠歸隊」。不少影評人讚揚《Poor Things》是女性主義電影,講述瘋狂科學家令早逝女主角重生,從此變成女版科學怪人,透過永生尋求終極自由。早前舉行首映禮,全場觀眾起立鼓掌10分鐘,冠絕其他參賽作品。遺憾的是愛瑪史東跟同片拍檔馬克路法奴(Mark Ruffalo)及威廉達福(Willem Dafoe)均受罷工影響缺席宣傳,有美媒估計,如果眾星雲集,掌聲應更熱烈。

25歲佳莉演「貓王嫂」得獎

地位僅次於金獅獎的評審團大獎,最終落入濱口龍介《Evil Does Not Exist》手上,成為繼北野武《花火》勇奪金獅獎後,另一獲得威尼斯大獎的日本導演。2021年濱口龍介憑《偶然與想像》獲頒柏林影展銀熊獎,同年執導《Drive My Car》拿下康城影展最佳劇本,兼奪奧斯卡最佳國際電影,如今再在威尼斯得獎,完成「大滿貫」壯舉。

新片以長野縣為背景,講述東京某發展商計劃在鄉郊小鎮興建豪華度假村,於是派員到當地跟居民交涉。頒獎禮結束後,濱口龍介接受日本傳媒訪問,笑言從未想過得獎,直至把銀獅獎座捧在手上,「有種難以置信的感覺」。他又提到本片製作初衷,原本只是為女歌手石橋英子的戶外演出,拍攝一些風景片段,「我們能夠走到這一步,可算是奇蹟,每名參與的工作人員,尤其是石橋英子都給予很大幫助,因此這個獎是屬於他們的」。

《東城夢魘》25歲女星佳莉施班尼(Cailee Spaeny)憑傳記片《Priscilla》首奪威尼斯影后,此片由《迷失東京》蘇菲亞哥普拉(Sofia Coppola)執導,改編自「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)遺孀Priscilla於1985年出版的回憶錄《Elvis and Me》,從女方角度出發,講述貓王夫妻之間的關係。戲中飾演Priscilla的佳莉感謝對方傾囊相授,「我們見過數次面,談了幾次電話,她把真實感受和盤托出,成為我揣摩角色的最重要部分,我因為她而得獎感到興奮」。

彼得沙士格致辭提及罷工

《校園欺凌後》米高法蘭哥(Michel Franco)執導、彼得沙士格(Peter Sarsgaard)主演發《Memory》,帶挈後者奪得最佳男演員獎,故事講述金像影后謝茜嘉翠絲頓(Jessica Chastain)在同學聚會重遇鰥夫彼得,勾起學生時代曾遭對方性侵的不快回憶,然而男方受失智問題困擾,無法憶起往事。彼得致謝辭時,特別提到罷工,「如果我們支持AI,等同把權力交給機械人和擁有機械人的8名億萬富豪(暗喻電影公司老闆)」。

另外,馬緹奧加朗尼(Matteo Garrone)執導《Io Capitano》獲頒最佳導演,施杜沙(Seydou Sarr)兼奪最佳新演員;波蘭女導演安格尼茲卡賀蘭(Agnieszka Holland)以《Green Border》贏得評審團特別獎;柏比路拉林(Pablo Larrain)自編自導黑色喜劇《伯爵》(El Conde)奪得最佳劇本。