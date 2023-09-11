林一峰感激潘迪華鼓勵 重拾創作音樂

林一峰透露曾在音樂創作上停頓了，記得潘迪華姐姐叫他多做音樂，唱多些歌，所以他再做音樂，現在想起這話很感動，好想跟潘姐姐說句：「Thank you for your help！」他安歌以《The Best Is Yet To Come》完場，說未來未知有什麼搞，因最好的還未到。少爺占有來捧場，他幫林一峰填了很多詞，林一峰笑言對方是他的「真愛」，二人之前交換日記，由少爺占在電台節目讀出來，相知相交。糖妹亦有捧場，還到後台合照，她說期待音樂會很久，希望有機會與林一峰合作。

娛樂組

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