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娛樂

林一峰感激潘迪華鼓勵 重拾創作音樂

林一鋒

【明報專訊】旅居外地的林一峰回港舉行3場《林一峰失眠二十年音樂會》，上周五（8日）受暴雨「極端情况」影響，首場演出取消，改期今日補場。他未因此影響心情，笑言可能是上天讓他休息多一天，以更佳狀態演出和大家見面。前日音樂會開始，林一峰教大家和唱，彈手指打節拍，跟全場觀眾一起熱身。他談到年少時志願是當作家，出道時寫過很多碟評掙錢，100元一篇，他用來買CD、結他，再儲到錢自資出碟，投資在音樂上。林一峰稱初出道時被主流視為獨立歌手，獨立歌手又視他為主流歌手，「如讀書年代，總令人格格不入，想夾band都無人夾我玩，很納悶」。

林一峰透露曾在音樂創作上停頓了，記得潘迪華姐姐叫他多做音樂，唱多些歌，所以他再做音樂，現在想起這話很感動，好想跟潘姐姐說句：「Thank you for your help！」他安歌以《The Best Is Yet To Come》完場，說未來未知有什麼搞，因最好的還未到。少爺占有來捧場，他幫林一峰填了很多詞，林一峰笑言對方是他的「真愛」，二人之前交換日記，由少爺占在電台節目讀出來，相知相交。糖妹亦有捧場，還到後台合照，她說期待音樂會很久，希望有機會與林一峰合作。

娛樂組

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