林一峰感激潘迪華鼓勵 重拾創作音樂

林一峰透露曾在音樂創作上停頓了,記得潘迪華姐姐叫他多做音樂,唱多些歌,所以他再做音樂,現在想起這話很感動,好想跟潘姐姐說句:「Thank you for your help!」他安歌以《The Best Is Yet To Come》完場,說未來未知有什麼搞,因最好的還未到。少爺占有來捧場,他幫林一峰填了很多詞,林一峰笑言對方是他的「真愛」,二人之前交換日記,由少爺占在電台節目讀出來,相知相交。糖妹亦有捧場,還到後台合照,她說期待音樂會很久,希望有機會與林一峰合作。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com