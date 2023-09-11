想挑戰男男愛情片 吳肇軒要求跟袁富華玉帛相見

吳肇軒片中面對殘障父親，有負面情緒問題不知該如何拿揑，他稱拍攝時間很緊絀，現場又要排戲，所以每次拍攝都非常專注演出，希望每個鏡頭多個角度都一次過，但因太過投入，發生了有趣小插曲，「有場戲在劏房拍攝，攝影師說盞燈着火，Ben哥還非常入戲慢吞吞說着火呀」。Ben哥解釋因未抽離到，用角色回應，「大家都以為做戲，幸好有驚無險，沒有受傷」。

「父子」鬥百厭

二人曾合演電影《翠絲》和ViuTV劇《身後事務所》，但對手戲不多。吳肇軒笑稱當年合作已發現Ben哥很百厭。Ben哥反擊笑說：「我一直不覺得你好乖，不過我喜歡百厭演員，百厭才有創造力，跳出框框演不同的東西。他是骨子裏百厭，但很聰明，一學即會，好快上手。」吳肇軒從Ben哥身上學到對演戲的執著和擇善固執，哪些位要揸緊，哪些位可以放鬆一點。

吳肇軒自爆以前很驚Ben哥，現在變成沙膽仔，「演藝學院畢業後上過Ben哥教的戲劇堂，當時我很驚他，但就愈來愈沙膽，現在是尊重多過驚」。他稱很欣賞Ben哥主演的電影《叔叔》，想和Ben哥拍部愛情片再續前緣，笑言演「叔侄」都可以。Ben哥稱拍這些戲一點也不簡單，「睇就容易，這關好難跨過，你試下過不過到先，接了到拍攝時才覺得過不到點算？」吳肇軒笑說：「拍攝前先在你家中全裸一星期，等你接受我先。」Ben哥笑稱家中還有太太。

記者：柯美

場地提供：Amaz by Lokianno