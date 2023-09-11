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娛樂

想挑戰男男愛情片 吳肇軒要求跟袁富華玉帛相見

【明報專訊】袁富華（Ben）與吳肇軒在電影《說笑之人》飾演父子，故事圍繞輕度智障的Ben哥獨力湊大吳肇軒，二人相依為命，編織一段笑中有淚的父子情。看過的人都讚他們演得非常出色，尤其是Ben哥入木三分的演技，令人動容。Ben哥表示照顧者和被照顧者的內心世界最難模仿，「我做資料蒐集見過一些輕度智障的者，但他們的內心世界，面對事情的想法等，無法說得很清晰，演到這些位就要靠想像」。

吳肇軒片中面對殘障父親，有負面情緒問題不知該如何拿揑，他稱拍攝時間很緊絀，現場又要排戲，所以每次拍攝都非常專注演出，希望每個鏡頭多個角度都一次過，但因太過投入，發生了有趣小插曲，「有場戲在劏房拍攝，攝影師說盞燈着火，Ben哥還非常入戲慢吞吞說着火呀」。Ben哥解釋因未抽離到，用角色回應，「大家都以為做戲，幸好有驚無險，沒有受傷」。

「父子」鬥百厭

二人曾合演電影《翠絲》和ViuTV劇《身後事務所》，但對手戲不多。吳肇軒笑稱當年合作已發現Ben哥很百厭。Ben哥反擊笑說：「我一直不覺得你好乖，不過我喜歡百厭演員，百厭才有創造力，跳出框框演不同的東西。他是骨子裏百厭，但很聰明，一學即會，好快上手。」吳肇軒從Ben哥身上學到對演戲的執著和擇善固執，哪些位要揸緊，哪些位可以放鬆一點。

吳肇軒自爆以前很驚Ben哥，現在變成沙膽仔，「演藝學院畢業後上過Ben哥教的戲劇堂，當時我很驚他，但就愈來愈沙膽，現在是尊重多過驚」。他稱很欣賞Ben哥主演的電影《叔叔》，想和Ben哥拍部愛情片再續前緣，笑言演「叔侄」都可以。Ben哥稱拍這些戲一點也不簡單，「睇就容易，這關好難跨過，你試下過不過到先，接了到拍攝時才覺得過不到點算？」吳肇軒笑說：「拍攝前先在你家中全裸一星期，等你接受我先。」Ben哥笑稱家中還有太太。

記者：柯美

場地提供：Amaz by Lokianno

相關字詞﹕吳肇軒 袁富華 說笑之人

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