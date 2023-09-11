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娛樂

強調離婚不涉第三者 樂基兒視囝囝愛人 暫不接受新戀情

樂基兒認與第2任丈夫離婚 難解釋原因 強調不涉第3者

【明報專訊】著名時裝設計師鄭兆良（Barney Cheng）昨晚假會展舉辦酒會暨大型時裝匯演，慶祝其品牌創立30周年。多名曾與他合作的名模馬詩慧、周汶錡、樂基兒、姚書軼和Ana R.等，雖已退下天橋各有發展，難得聚首一堂，依然保持名模風範，各有韻味。樂基兒早前在社交網暗示第二度離婚，回復單身的她首度公開露面，承認去年離婚，強調不涉第三者，跟前夫Ian（朱智豪）共同撫養兒子。她稱現時專心照顧兒子，視囝囝為小愛人，暫時未有心理準備接受新戀情。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

莫文蔚陪同媽媽莫何敏儀撐Barney場，未有接受傳媒訪問。莫媽媽雖撐拐杖，但精神奕奕，與一班好友拍照留念又傾個不停。其他出席嘉賓包括王君馨、王敏德和Kim Robinson等。

回復單身首露面 否認全面復出

43歲樂基兒（Gaile）早前於社交網暗示第二度離婚，貼跟兒子合照稱變為單親媽咪，跟前夫Ian共同撫養兒子Hunter E.。回復單身的Gaile從未正式出席公開活動見人，昨晚以鮮黃色上衣配黑色透視長紗裙亮相，面對鏡頭甜笑不停擺甫士，心情不錯，似未受離婚影響心情。久未受訪問的她表示，初出道已跟Barney合作，特別前來撐場參與慶祝活動，很開心再見大家。

Gaile否認全面復出工作，不覺當單親媽媽辛苦，「現在主力照顧兒子，有合適的場合和邀請才會出席，好開心重遇與自己同年代的模特兒。今次回港有接拍廣告，好開心，估不到多年後，仍可以化妝再做模特兒」。

避談離婚原因 非一朝一夕

談到跟Ian結束夫妻關係，與前夫共同撫養照顧兒子，追問Gaile離婚因由，她避談詳情，只稱非一朝一夕的事，「其實已是上年的事，都有一段時間，不是突然發生」。受疫情影響或是出現第三者致離婚？Gaile說：「我們一定不是因為第三者，好多事很難講原因，總之是有一些事情發生。但不能怪對方，兩個都是成年人，不再一起都是共同的決定，不需要再想回以前。問究竟點解咁？現在最緊要兒子開心。」

Gaile承認照顧兒子有時頗疲累，因她經常穿梭美國、香港及印尼，兒子不在身邊時，母子每日視像通訊。Gaile甜笑說：「今次回港僅幾天，兒子留在美國生活，沒跟我回來。他知道近期香港遇颱風，提醒我回家要小心。」她稱現時專心照顧兒子，視囝囝為小愛人，暫時未有心理準備接受新戀情，將來的事將來先算。

王君馨美加佈道增磅急收身

參選港姐入行的王君馨曾在無綫劇演模特兒角色，現實中她從未試過行天橋。昨晚她應Barney邀請出席，說人生第一次穿高級訂做服拍照，就是出自對方設計，大家很久沒見，來撐場兼敘舊，「Barney應承我，有一日當我要出席大型頒獎禮，他會為我做一套高級訂做服。不敢多想是否有機會出席今年的音樂頒獎禮，我想儲多些歌先」。

王君馨嫌自己高度不及格，又擔心身形未夠弗，近期積極運動收身，「早前與好姊妹衛蘭、衛詩、鍾舒漫和鍾舒祺去美加3星期做佈道會，我帶她們周圍吃美食，增磅回來」。她自美加之行後，發覺跟幾名好姊妹的歌藝相比，唱歌方面仍有很多改進空間，正打算拜師上堂學唱歌。

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相關字詞﹕王君馨 伍靜麗 姚書軼 樂基兒 周汶錡 馬詩慧 鄭兆良（Barney Cheng）

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