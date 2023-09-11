伙兒子吳偉豪拍劇觀眾受落 吳大強恨演奸角

吳大強最近客串一集處境劇《愛•回家之開心速遞》，與兒子吳偉豪鬥戲，觀眾和網民有很多意見和評語，他感謝大家鼓勵，「那集題材都是講唱歌追夢，好適合我。會否再拍下去延續故事發展，要看導演或監製會不會徇觀眾要求」。早前吳大強客串另一新劇《非常檢控觀》，又是跟吳偉豪父子檔，他認為拍正劇時間較長，因應年紀接拍前需好好考慮。如果有機會，他恨挑戰演奸角，「我年紀大，但其實是新人，始終唱歌才是本行，比較駕輕就熟，演戲要多方面配合」。

無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音2》已播出，吳大強有追看，讚今屆參賽者水準平均，大部分非常唱得，如果要他做評判一定很難抉擇。他看好古淖文和鍾維，認為兩人兼備聲、色、藝，台型好又唱得，相信會受觀眾喜愛。

記者：林蘊兒