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娛樂

王力宏開騷自詡鬥士 跪地謝歌迷 陳建州捲性騷擾風波 偕妻首露面捧場

王力宏第5次「攻蛋」 台上不忘自嘲「最近發生的事」

【明報專訊】台灣歌手王力宏與前妻李靚蕾2021年12月爆離婚風波，王力宏被指出軌、召妓等，形象盡毁，至今年初才正式復出。一連兩場《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會前晚在台北小巨蛋開鑼，他睽違4年第五度「攻蛋」。王力宏經歷低潮，在演唱會上感觸說：「走着走着，有些人就不在了。但是，你們都在！終於回到家了。」他又自嘲：「最近發生的事，你們知得比我更多，我做過什麼，也是看新聞才知道。」王力宏跪下向歌迷「五體投地」表達感謝。捲入性騷擾風波的陳建州與太太范瑋琪現身撐王力宏，與友人談笑風生。

娛樂組

王力宏前晚舉行首場演唱會，父母現身捧場外，圈中好友包括成龍與兒子房祖名、張惠妹、林志玲、蕭亞軒、陶喆等送上花籃祝賀。早前捲入性騷擾風波的陳建州（黑人）與太太范瑋琪送的花籃寫上：「創造自己的全新開始，只有一個王力宏，演唱會成功，我們，一直在。」黑人捲性騷擾風波後，夫妻前晚首度一起露面，坐在包廂與友人談笑風生，心情似未受影響。

感慨真相不重要 流量最重要

王力宏清唱《你不在》為演唱會揭開序幕，現場座無虛設，他眼泛淚光對觀眾說：「終於回到家了，台北是我的夢的開始，也是我出道的地方，這是我第5次『攻蛋』，我們在小巨蛋有許多共同回憶。走着走着，有些人就不在了。但是，你們都在！」觀眾以掌聲為他打氣。

王力宏接着不忘自嘲：「至於『最近發生的事』，你們甚至知道得比我還要多，我做過什麼，連我自己也是看新聞才知道的。」然後感慨說：「真相不是那麼重要，流量最重要，我終於明白了人生是一個競技場，你永遠不會知道，前面撲出來的會是什麼？但鬥士，沒有選擇的權利。是你們給我勇氣，我會為了我愛的音樂，為了愛我的人搏鬥，哪怕這是一個人獨自的戰役。我們重新開始吧！」

加插「祈禱文」抒發低潮期心情

王力宏之後走到鋼琴自彈自唱《Can You Feel My World》與《不要害怕》，後者是他最低潮時，經常聽的歌。他特別改編加了一段「祈禱文」，假設各種讓人害怕的情景，「當你跌到谷底，有人背叛你的時候。當你無所適從，背負重擔的時候，當你有理說不清的時候，當你走在死蔭的幽谷，當你沒有做什麼，但做什麼都不對的時候。當你選擇活下去的時候，當你決定原諒傷害你的人的時候，當你祝福他，幫他禱告的時候，當你轉向上帝，不動搖的時候，當你赤手空拳也要戰鬥，當你決定成為競技場的人的時候」。王力宏全晚共唱了20首歌，演奏6種樂器，包括鋼琴、鼓、小提琴等，展現音樂才華。尾聲獻唱《Kiss Goodbye》時，他突然向全場下跪「五體投地」感謝歌迷。

寬姐爆綵排忍不住落淚

演唱會主辦單位寬魚國際執行長邱瓈寬（寬姐）力撐王力宏重返樂壇，她接受傳媒訪問，讚王力宏狀態很好，每天運動、練樂器，生活很規律，而且很認真，每一首歌都重新改過。她說：「太佩服他了，他經歷太多事情了，看什麼都正面思考，我如果是他，壓力大到會很想死。」有指王力宏綵排時落淚，寬姐說：「我以為他滿堅強，偶爾脆弱，一定會有啦。」王力宏經理人楊文杰說王力宏「平常心」，飲食正常。

藍心湄勸唱好歌 不要胡說八道

台灣藝人藍心湄昨日看王力宏第二場演唱會，她受訪讚王力宏是很厲害的創作歌手，但她提到看了王力宏前晚在台上的感言，認為對方不該多說話，「我的功能是要告訴他不要胡說八道了，不知道自己在講什麼，也沒有幫自己加分，把歌唱好唱滿就對了」。藍心湄稱王力宏的話令她聽到打冷顫，「如果他再說這些有的沒的，大家真的不要體諒他了，我就跳下去打他」。寬姐稱藍心湄是好意，怕王力宏的言論被誤會。

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