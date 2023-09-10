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娛樂

李潔瑩接任慧妍雅集會長 劉倩婷提議黎諾懿加入

【明報專訊】劉倩婷擔任慧妍雅集會長4年，最近卸任交由李潔瑩接棒，副會長由戚黛黛出任，其他職務分別由邵珮詩、王嘉慧及岑杏賢等擔任。昨午慧妍在中環街市舉行慈善月餅義賣活動，新舊會長連同多名成員，包括唐麗球、何艷娟、王愛倫及應屆港姐冠軍莊子璇、季軍王敏慈等出席。

劉倩婷表示卸任會長如釋重負，同時感不捨得，但慧妍需要新血加入，延續行善精神。李潔瑩多謝大家給予機會，不擔心分薄照顧兩名兒子的時間，「劉倩婷任會長4年籌到好多善款，我接任後會盡力，希望幫到更多有需要的人。（丈夫黎諾懿知你做會長有什麼反應？）他一定支持我，但只講了一句『加油』。其實他私下都做好多善事，會呼籲身邊朋友幫手支持，有人講他是慧妍女婿」。

劉倩婷提議黎諾懿入會，成為慧妍雅集的第一名男會員。

劉倩婷：沒收過林鈺洧申請入會

慧妍有超過百多名前港姐會員，提到傳上屆港姐冠軍林鈺洧因形象差不獲接納加入？劉倩婷說：「沒有收過林鈺洧的申請。事實每個申請都會認真對待，需經委員會好多人審批，應屆港姐都可申請入會，但她們當選第一年有好多親善任務，但如果有興趣也歡迎加入，都是經一樣的審批程序。」

今屆港姐亞軍王怡然的父親傳牽涉內地經營教育中心的欠債糾紛，遭網民要求褫奪王怡然亞軍名銜。李潔瑩稱不太了解事件，不便置評。如有港姐牽涉是非，申請加入是否不獲接納？劉倩婷說：「總之有新成員想加入，都是要經委員會審批，非一個人決定。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕黎諾懿 李潔瑩 劉倩婷

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