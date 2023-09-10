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娛樂

《破毒強人》馬國明壓軸現身留伏線 胡定欣42歲生日收陽氣 望告別單身

破毒強人｜胡定欣42歲生日收陽氣︰想早日找到另一半

【明報專訊】無綫劇集《破毒強人》播映以來口碑及收視均不俗，前晚播大結局，陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯等無懼持續大雨及政府宣布進入「極端情况」，如常與台前幕後相約飯局欣賞。陳豪與胡定欣相信在惡劣天氣下，市民留家有助收視再升。兩人劇中演技獲讚，被捧再奪視帝、視后，他們認為劇集贏口碑最緊要。蕭正楠期待開拍續集，雖然張曦雯的角色已死，但認為監製可以寫個孖生妹妹角色給她。前晚結局尾聲馬國明以白髮造型驚喜現身，似為續集留伏線，令觀眾期望。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

天文台周四（7日）晚11時05分發出黑色暴雨警告信號，歷時逾16.5小時，持續暴雨造成多處嚴重水浸，政府曾宣布本港進入「極端情况」。《破毒強人》台前幕後周五晚出席飯局觀看大結局，昨天42歲生日的胡定欣即場獲贈蛋糕和心意卡，蕭正楠等男藝人圍着她唱生日歌，笑言要為單身的胡定欣送上「陽氣」。胡定欣笑言生日吸收到「陽氣」非常正，許願大家身體健康、開開心心及收視創高峰。該劇結局尾聲，馬國明以白髮造型飾演平安哥登場，挖掘出文華（陳豪飾）收藏的錢，似為續集埋下伏線，令觀眾期待他拍續集演奸角。胡定欣演的章琳在結局得知文華離世時悲痛含淚，她的演繹獲網民讚賞。

陳豪：深水灣地陷近我家

陳豪與胡定欣稱市民因黑雨留家，是個好機會讓大家一起追劇，相信對收視有利，陳豪說：「收視應該會再多兩點！」胡定欣說：「天助我們也，收視應該不止多兩點。」兩人提到周四晚揸車回家，同樣遇上暴雨及公路水浸，胡定欣說：「我跟黎耀祥做完網上直播收工，開車路過將軍澳迴旋處水浸，好驚架車死火，要開得好慢，但又心急回家，心情矛盾。」陳豪指座駕車身夠高，才勉強越過水窪，「睇新聞深水灣一帶地陷，有架車跌落個窿，事發地點好近我家。黑雨時我揸車經過水窪，差少少蓋過引擎死火，好擔心載不到仔女返學，好彩停課」。

蕭正楠：張曦雯可演續集

陳豪拍攝新劇《企業強人》，9月底到深圳取景，預計拍到年底，他會抽時間回港跟家人共度中秋節，「深圳往返香港好方便，可以回來陪家人、宣傳劇集、參與巡禮及台慶」。陳豪與胡定欣有望憑《破》劇再爭視帝視后，他們認為劇集贏口碑最緊要，若有獎是錦上添花，陳豪最希望幕後得獎。

蕭正楠與張曦雯同受黑雨影響工作，張曦雯說：「周五凌晨收工好大雨，公路上好多水浸。」蕭正楠透露家居受災，露台積水高達半呎，「好彩及時發現和清理排水口，逃過屋內水浸，但我做清理全身濕晒。今（前）晚我特意叫曹永廉開車載我來，萬一架車死火，都是他的車」。蕭正楠曾擔心飯局搞不成，好開心見到劇組眾志成城到齊，希望再開續集或前傳。張曦雯笑指自己角色已死，參與前傳的可能性較大。蕭正楠笑說：「《強人》系列不能沒有張曦雯，開拍續集的話，監製可以寫個孖生妹妹角色。」

胡定欣獲陳山聰兒子獻吻

另外，胡定欣日前相約陳山聰父子、袁偉豪、單立文及「胡說八道會」一班好姊妹開派對慶生。被問到可有對象？她稱身邊人有介紹異性，正觀察中，「生日願望都想快點找到另一半，因身邊好姊妹已一雙一對，但緣分急不來」。陳山聰兒子陳霆軒（Jaco）對着胡定欣不再黑面，並主動獻吻祝賀，令她甜入心。

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