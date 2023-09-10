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娛樂

慶幸無被呂爵安擺上枱 陳卓賢：要請佢食飯

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日現身機場為商台節目擔任嘉賓。他稱疫後曾與朋友飛往日本及獨自到泰國旅行叉電，啟發不少創作靈感。

今年先後推出數首單曲，是否有意爭奪唱作人金獎？Ian說：「不是為爭獎，其實有好多歌已錄起Demo都未推出，因每年都寫十多首歌，但每年推出單曲僅4至5首，根本出不完，但會努力儲歌，留待明年暑假開個人演唱會時唱。」問MIRROR是否缺席年底的音樂頒獎禮，Ian稱可能要為MIRROR演唱會排練，時間上視乎公司安排，未落實出席與否。對於隊友江生（AK）對傳媒說要問「膊頭有花」，Ian取笑AK懶叻，連隊長楊樂文都沒講，AK不應代答。

不介意與任暟晴合作

最近《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴在網上翻唱Ian的《鯨落》，Ian事後派Like。他解釋純以音樂角度欣賞，大讚對方唱得好，如有機會不介意跨台合作，相信跟不同音樂人交流，會擦出許多新火花。

提到呂爵安（Edan）開個人演唱會拿隊友開玩笑，包括姜濤，結果惹出不少是非。Ian說：「沒為此事去打擾他們，因我相信大家都有自己的經驗和能力去處理這些事，私下應該沒問題。其實只是個騷的演出一部分，最緊要看得開開心心。沒有擺我上枱，要多謝Edan，請他食飯。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕任暟晴 呂爵安（Edan） 陳卓賢(Ian)

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