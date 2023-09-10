爆星爺想拍《長江7號》續集 徐嬌：要我演媽媽角色

星爺正籌備電影《少林女足》，問徐嬌會否演出？她說：「他有叫我加強鍛煉，若他需要我，我會好榮幸。」她爆星爺想拍《長江7號》續集，要她演媽媽角色，「若真的要我演媽媽，真是個大挑戰，因我未試過懷孕，跟他學習就無問題」。她笑言最想星爺開拍女版《食神》，她小時候夢想做美食家。

默認有拍拖

童星出身的徐嬌愈大愈靚女，問有否男朋友？她笑說：「我知道會問這些八卦問題，你們猜吧，其實我都26歲，與人交往也正常。（有否帶男友給星爺過目？）沒有，星爺是直接問結婚問題，但我沒有想結婚，現在很多人都不想結婚，趁年輕多工作。」最近她在馬來西亞拍恐怖片，之前跟劉德華合作電影《未來警察》，讚對方友善及照顧後輩，希望將來再合作。

甘比請不到星爺

甘比表示特意邀請徐嬌來港宣傳，送給對方的毛公仔只花一個多小時便織好，自己的隨身手袋也是親手編織，有傳授編織技巧給女兒，好開心徐嬌同樣喜歡編織。為何不邀請星爺出席活動？她笑說：「星爺貴人善忘。」她支持香港電影，會否跟星爺合作？甘比笑說：「他咁勁，不用找人合作。（星爺有搵老闆投資開戲？）都可以，等我問問他。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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