解天津演唱會中斷原因 周杰倫：心跳快到無法控制 慢慢回復

周杰倫前晚在天津舉行第二場《嘉年華演唱會》，一開場就中斷，有網民在微博上載熒幕打出「請大家稍待片刻，我們馬上重新開始」，以及周杰倫坐在舞台低着頭的照片，並寫道：「現場出故障了，周杰倫被困在舞台上的旋轉鐵球裏20多分鐘出不來，天氣悶熱無法呼吸，被撞受傷嘔吐了，主辦方怎麼搞的。」令不少網民擔心。

周：為彌補歌迷多唱幾首歌

演唱會後來順利進行，周杰倫對台下歌迷說︰「今（前）天真的非常激動啊！我前面的心跳非常地快！有時候快到自己無法控制。嘩，我就覺得前面這些狀况一定要好好彌補你們。很少在開場的時候突然中斷，因為前面非常的不舒服，不過聽到你們的尖叫聲，感覺就好了起來。不知道是因為緊張的關係還是怎麼了，是來到天津太緊張了嗎？所以你們的反應對我來說非常重要！慢慢的、心跳又慢慢回復、慢慢回復。感覺又回復正常了！那我們就多唱幾首歌。」

杰威爾音樂澄清︰子虛烏有

有歌迷指周杰倫因腳受傷取消後半部的舞蹈演出。周杰倫所屬的「杰威爾音樂」發文澄清︰「針對9月8日天津演唱會上，有媒體報道杰倫被困在鐵球裏一事，本公司澄清此為子虛烏有，也與主辦方無關。他身體沒有問題，謝謝各歌迷的關心，也請大家放心。」

阿信插鼻喉邊吸氧氣邊獻唱

另一方面，台灣天團五月天前晚在西安舉行首場《好好好想見到你演唱會》，主音阿信唱到一半時被發現一臉憔悴地戴着氧氣裝置及抱着枕頭，疑身體出問題要邊吸氧氣邊演出，他更不時拿着一隻杯，令現場歌迷心痛。照片在網上瘋傳，事件登上微博熱搜。

「患感冒 唱第一個字就鼻塞」

阿信在演唱會上承認身體不適，他說︰「其實我有一點小小的感冒，每次唱一個字要出來之前就鼻塞了。講話的時候沒事，可是唱歌的時候，很多時候第一個字就塞住了。如果可以的話，大家都跟着我們大聲唱好不好？尤其是第一個字的時候。」演唱會繼續進行，當成員輪流說出感謝名單時，怪獸突然說︰「等一下，我看到阿信的手上有拿着東西。」阿信直認道︰「這不是氣球，我在吸氧（氧氣）。」怪獸聞言說︰「很癢喔！」阿信故作輕鬆笑答︰「很癢就不用吸氧了，這些都是氧，我癢得很！我一直拿着杯子，是等一下去就要『喝咖啡』﹗」為不令台下粉絲擔心，阿信接着說︰「好多了，今（前）天有點熱，大家是不是很熱情？」有歌迷大叫「脫掉」，怪獸說︰「阿信都說他小感冒了，你們還捨得他脫掉嗎？」

娛樂組