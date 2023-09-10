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娛樂

【開箱】續談《One Piece》 造型忠於原著 劇情修改合理

【明報專訊】Netflix漫改劇《One Piece》於8月31日上架，首4日已錄得1850萬觀看次數，成為上周英語節目收視冠軍。多得漫畫原作者尾田榮一郎親自選角，劇中飾演主角路飛的《誰殺了莎拉》20歲墨西哥男星伊納基高代（Inaki Godoy）堪稱入形入格，天生鬈髮的他，笑容充滿稚氣卻不失自信，絕對是扮演路飛的最佳人選；從網上熱烈討論度反映，扮演卓洛的日本「男神」新田真劍佑相信是此劇的最大受益者。先別說他跟漫畫角色有多相似，單是俊秀面孔配合健碩身材，已比同劇其他演員吸睛，更重要的是他曾演過大量漫改影視作品如《聖鬥士星矢》、《浪客劍心》、《鋼之鍊金術師》及《JoJo的奇妙冒險》等，話題度明顯不及《One Piece》，證明後者才是他的真正代表作。

奈美身材惹人談論

其他配角如小丑巴基、鋸齒阿朗等造型也忠於原著，特技化妝維肖維妙，就連路飛的海軍好友、粉紅色短髮少年高比（摩根戴維斯飾）亦大獲好評，來自澳洲的摩根戴維斯（Morgan Davies）是個跨性別演員，今年參演恐怖片《鬼玩人：復活》再拍美劇《One Piece》，曝光率與話題度成正比例，是個值得留意的新名字。

反而劇中飾演「奈美」的愛美莉路德（Emily Rudd）及「烏索普」積及羅米路（Jacob Romero）造型最惹爭議，前者被指胸部不及原著豐滿，令不少「好色之徒」大失所望；後者失去誇張的長鼻子，未能突顯他喜愛吹牛的本性（漫畫造型是向《木偶奇遇記》致敬）。然而根據漫畫設定，奈美出場初期的身材並非玲瓏浮凸，後期才變得愈來愈誇張，所以新劇只是忠於原著而已。另外，烏索普的鼻子跟山治的眉毛一樣都以較為真實方式呈現，就算沒有變長變曲，至少不失耐看。

彩蛋披露下季反派

相比同名漫畫和動畫版本，真人演出劇集受到篇幅所限，在內容上無可避免作出濃縮和微調，例如路飛的登場方式、他跟卓洛的相遇過程，被黑貓海賊團下毒的手段，以及烏索普出場的次序等，都與原作略有差別，但修改後並無破壞劇情，反而幫助從未看過漫畫的觀眾，更易理解故事發展。更重要的是，漫畫中的經典場面如撒古斯離開海邊小鎮前，把心愛草帽送給路飛作「最後禮物」、卓洛與七武海「鷹眼」對戰過程等，都能忠實還原，令粉絲回味不已。

《One Piece》首季第8集結局後，片尾尚有一條彩蛋片段，某個身材魁梧的背影以雪茄燒毀路飛的懸賞海報，雖然鏡頭不見廬山真面目，忠實粉絲定必知曉此人正是路飛的宿敵、海軍「白獵人」史莫卡，估計他倆將於第2季開場即正式碰面。

《One Piece》未必是史上最出色的日本漫改劇，至少不會像《龍珠：全新進化》、《聖鬥士星矢》等荷李活片淪為粉絲笑柄，如果《浪客劍心》電影系列可以大獲好評，《One Piece》亦值得擁有同等讚譽。

相關字詞﹕積及羅米路 愛美莉路德 摩根戴維斯 新田真劍佑 伊納基高代 尾田榮一郎

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