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娛樂

《孔雀皇后》討論跨性別議題 崔海晙本色演出

【明報專訊】第34屆香港同志影展定於9月8日至23日舉行，開幕電影是去年獲頒釜山國際電影節Watcha獎的韓片《孔雀皇后》。首次執導長篇電影的卞聖彬，日前偕主角崔海晙來港宣傳，並接受本報訪問。

身為跨性別演員的崔海晙坦言，戲中包含他的真實故事。故事講述阿明（崔海晙飾）因跨性別人士身分，與家人斷絕聯繫，為了掙取性別重置手術費用，於是參加舞蹈比賽，可惜計劃並不順利。某日阿明接獲父親去世消息，留下一份遺囑，只要他在父親離世49天的祭祀儀式上表演鼓舞，便可獲得遺產，阿明無奈按照父親遺願重返家鄉。

《孔雀皇后》導演卞聖彬曾執導多部跨性別題材短片，他指韓國電影發展超過百年，但跨性別題材的長篇電影卻不過10部，所以他決定開拍，並獲韓國電影發展基金撥款3億韓圜（約180萬港元）。雖然製作費不多，拍攝期間又遇上疫情，加上政府諸多限制，導致拍攝過程舉步維艱。幸好團隊合作多時，終於順利煞科。他跟崔海晙相識多年，「服兵役期間，我們負責表演，看到海晙在台上跳舞，充滿魅力，當時已認定他演戲也會出色」。其中一幕講述海晙在夜店跳舞，情緒突然失控，由笑變喊的場面，導演大讚表現超乎想像。

新片包含親身經歷

崔海晙是韓國著名Waacking舞者，2020年首次參演短片《God's Daughter Dance》，由於內容涉及跨性別人士，所以吸引他演出，覺得演戲也是表演藝術，沒有考慮就接拍。《孔雀皇后》屬於長篇電影，角色有很多內心戲，擔心應付不來，他表示：「好在角色是舞蹈員，而且導演與團隊早已認識，令我較為安心，加上《孔》片表達信息強烈，才決心挑戰。」海晙為了演好內心戲，跟導演討論很多，同片演員也幫助不少，他說：「去到片場看到拍檔的眼神，自然就能演出來。較難的是表演韓國傳統鼓舞，因我從未接觸過，花了不少時間練習。」

作為跨性別人士，海晙坦言戲中不少情節是個人親身經歷，其中一幕講述阿明親友在巴士站外公開同性戀者身分，於是建議對方「出櫃」。海晙認為時代進步了，外界對跨性別人士已有一定認識，比以往較易接納，「廿年前會有途人不停打量我，或者對我說些難聽的話，學生時期也被校園欺凌」。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳

場地提供：Music Room@Eaton HK

相關字詞﹕韓國電影 香港同志影展 孔雀皇后

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