《Memory》贏8分鐘掌聲 彼得沙士格激動拭淚 謝茜嘉翠絲頓艷光映照威尼斯

美國演員公會罷工浪潮持續，威尼斯影展首當其衝，自編自導自演競賽片《大師級愛情》（Maestro）的畢利谷巴（Bradley Cooper）、《Poor Things》扮演女版科學怪人的金像影后愛瑪史東（Emma Stone）等荷李活巨星悉數缺席，僅得少數非影視製作人聯盟（AMPTP）出品而獲演員公會臨時協議如《Ferrari》主角阿當戴華（Adam Driver）出席宣傳，難免星光黯淡。

彼得扮演失智鰥夫

由《校園欺凌後》墨西哥導演米高法蘭哥（Michel Franco）執導、謝茜嘉翠絲頓與《少女失樂園》彼得沙士格合演競賽片《Memory》，前晚在威尼斯舉行首映禮，彼得妻子兼《蝙蝠俠：黑夜之神》​女星瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）亦盛裝撐場，令紅地氈重現星光。現年46歲的謝茜嘉穿著玫瑰金色Gucci長裙亮相，輕易成為鎂光燈焦點，她亦配合攝影師要求，不斷撥弄長髮，又為紅地氈兩旁粉絲簽名兼派飛吻，狀甚風騷。

首映禮結束後，全場觀眾起立拍掌長達8分鐘，謝茜嘉與彼得表現激動，二人先後伸手拭淚，並向觀眾鞠躬致意。《Memory》做足保密工夫，直至首映後才揭開神秘面紗，據美媒Variety記者透露，新片講述謝茜嘉飾演酗酒女性Sylvia，接受戒酒療程期間，在高中同學聚會上重遇彼得扮演鰥夫Saul，勾起學生時代曾遭對方性侵的不快回憶，然而男方受失智問題困擾，無法憶起往事，令二人關係變得更複雜難纏。

謝茜嘉獲讚「最佳女星」

除了首映禮，謝茜嘉與拍檔亦出席記者會，她穿著印有「罷工」字樣的黑色T恤到場，「此行令我覺得非常緊張」，原因是工作團隊一度建議她缺席影展，避免成為眾矢之的，但她堅持到場，除了因與演員公會達成臨時協議外，更重要的是她想藉此機會，呼籲同業支持公會，爭取平等待遇，並要求AMPTP盡快重返談判桌。

另一方面，米高法蘭哥接受美媒Variety訪問時，大讚謝茜嘉在《Memory》表現出色，「她可能是美國最好的女演員，就算說是全球最佳亦不為過」。米高前作如《New Order》及《Sundown》先後在威尼斯參展並獲獎，他的評論絕對有參考價值，且看新片能否為謝茜嘉再次帶來獎項。