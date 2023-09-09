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娛樂

【開箱】《One Piece》製作出色 打破日本漫畫改編魔咒

【明報專訊】日本漫畫改編拍成荷李活電影普遍惹劣評，遠至2009年上映《龍珠：全新進化》，近至今年4月開畫《聖鬥士星矢》無一倖免，因此當漫畫迷得悉1997年連載至今已出版106部單行本，累計銷量逾5億冊，並翻譯成超過30種語言行銷世界的長篇巨著《One Piece》，將由影視串流平台Netflix改編拍成真人演出劇集後，無不抱有懷疑態度，直至新劇8月31日上架，多得漫畫原作者尾田榮一郎擔任總製作人兼親自選角，加上Netflix不惜工本，每集製作費投放1800萬美元（約1.4億港元），終於打破改編魔咒，爛番茄影評網站的專業評分為84%，觀眾好感度更達96%，已是最佳證明。

新劇採用台灣譯名

對於《One Piece》香港讀者而言，Netflix新劇最令人「出戲」的是角色採用台灣譯名，主角變成魯夫、索隆、娜美、騙人布和香吉士，因此本文主要跟從天下出版社的港版漫畫名稱如路飛、卓洛、奈美、烏索普和山治。新劇在南非取景，故事沿用原著「東海篇」設定，講述海盜橫行的年代，隸屬世界政府的海軍拘捕並判處「海賊王」羅渣死刑，他臨終前發表驚世遺言：「我的寶藏就在大海！」海盜與平民聞言紛紛「下海」尋寶，正式揭開「大海賊時代」序幕。

自從偷吃了海盜「紅髮撒古斯」的惡魔果實，主角路飛從小擁有「橡膠」異能，身體任何部分都似橡膠般充滿彈性且伸縮自如。從小立志當海盜的路飛，長大後亦加入尋寶行列，可惜首次出海，舢板已經沉沒，唯有躲在木桶隨水漂流，直至遇上女海盜「亞爾麗塔」的賊船，路飛輕易把她擊敗，取得人生首場勝仗。為了成為海賊王，路飛必須尋找一班志同道合的伙伴，陪他一起勇闖偉大航道，而為取得航海圖，路飛抵達海軍基地153分部，給他遇上海盜獵人「三刀流」卓洛（新田真劍佑飾）和小偷奈美（愛美莉路德飾），3人合力對付海軍而結成盟友，成為「草帽海賊團」的雛形。

其後遭到海盜「小丑巴基」偷襲，並在對付黑貓海賊團船長克洛過程中認識「大話王」烏索普，成為路飛第3名戰友，後來在海上餐廳巴拉蒂遇上廚師山治，決心跟路飛等人一起闖蕩，最後草帽海賊團攜手對抗東海懸紅最高金額的阿朗海賊團船長、外號「鋸齒」阿朗的半人魚，後者因脅迫奈美從路飛手上偷走偉大航道地圖，激嬲草帽海賊團，誓要跟阿朗決一死戰。

第2季劇本已準備就緒

《One Piece》首季共分8集，壓軸打敗阿朗同時結束「東海篇」，監製Marty Adelstein接受美媒Variety訪問時透露，《One Piece》第2季劇本已經準備就緒，至於何時開拍？還得視乎美國演員公會與代表資方的AMPTP（影視製作人聯盟）談判何時有結果，「第2季最快可明年上架，最遲則在18個月後」，看來粉絲又要引頸以待。

據報《One Piece》每集製作費1800萬美元（約1.4億港元），比同屬Netflix出品的高收視美劇《怪奇物語》第4季，還要高出超過三成，難怪製作精良，無論角色造型、服裝、道具及布景等，無不忠於原著，堪稱「神還原」，例如咬斷撒古斯手臂的巨型海怪、海軍用以通話的「電話蟲」，當然不得不提草帽海賊團擁有的第一艘海盜船「梅利號」，道具組以1：1比例製作，極具氣勢。

（明日再續）

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