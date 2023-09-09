《牧場家族》男星性侵罪成判監30年

占美科倫向員工道歉

另外，據《滾石》雜誌的報道，名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）自2014年從積連奴（Jay Leno）手上接過《Tonight Show》主持工作後，共換了9名製作人，不少員工向《滾石》指出占美常會在壓力下斥責他們，令精神健康日差。有離職員工表示，「如果哪一天占美心情不好，所有人整日都不會好過，不能說笑，不要聊天，只管好自己的工作，因為占美心情爛透」；亦有員工表示，懷疑占美上班時喝酒，甚至在綵排時忘了自己已在講稿刪除其中一個笑話。對於被指提供有害的工作環境，占美科倫前日下午透過視像會議向《Tonight Show》的員工道歉，「我感到尷尬又難過。對不起，如果曾令你們及家人與朋友尷尬」。