明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《蒼鷺與少年》多倫多影展揭幕 宮崎駿獲讚最偉大動畫導演

【明報專訊】多倫多影展前日揭幕，今年受美國演員及編劇兩公會罷工影響，星光黯淡，開幕電影選首次取動畫片，此重任更落在宮崎駿執導的《蒼鷺與少年》身上，除了公開首條英語字幕的預告片，《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）在首映禮驚喜現身介紹《蒼》片，更形容宮崎駿可能是歷來最偉大的動畫導演。

動畫大師宮崎駿新片《蒼鷺與少年》早前在日本上映，完全沒有宣傳，不舉辦首映禮之外，亦沒發劇照、預告片及故事內容；今次獲多倫多影展選為開幕電影，算十分「畀面」，日前先公開英語字幕的預告片段。

媲美梵高莫扎特的藝術天才

《蒼鷺與少年》以二戰為背景，講述青年真人經歷喪母之痛，又正在適應如何融入父親續弦後的新家庭；另一方面，真人被神秘的蒼鷺引領到神祕世界。此片日版配音陣容強勁，包括山時聰真、菅田將暉、柴咲幸、木村佳乃、木村拓哉、風吹純、大竹忍、國村隼及小林薰等。跟宮崎駿合作多年的久石讓負責配樂，米津玄師則唱主題曲《地球儀》。預告片中，可看見主角真人在火災中尋找母親，隨着他與蒼鷺相遇，可看見更多奇幻場景，畫面是宮崎駿的一貫風格。

《蒼鷺與少年》多倫多首映禮上，宮崎駿沒到現場，不過今年3月憑《皮諾丘》摘下奧斯卡最佳動畫的金像導演基拉莫狄多路驚喜現身，形容宮崎駿是畫家梵高及音樂家莫扎特般的藝術天才，「他可能是歷來最偉大的動畫導演」，並向觀衆表示「你們很幸運率先在日本以外地方欣賞到《蒼鷺與少年》」。多倫多影展行政總裁貝利（Cameron Bailey）自言也是宮崎駿粉絲，更把他所有作品介紹給兒子欣賞。

被看好問鼎奧斯卡

據美媒報道《蒼鷺與少年》反應不錯，根據爛番茄評論網站有關《蒼》片共8篇影評，而且一致讚好，獲100%專業評分。曾經憑《千與千尋》贏得奧斯卡最佳動畫的宮崎駿，亦已摘下榮譽金像獎，表揚他對影壇的貢獻。雖然今年代表日本角逐來年奧斯卡最佳國際電影獎的是《樂滿夏灣拿》雲溫達斯（Wim Wenders）執導的《Perfect Days》，男主角役所廣司早前在康城影展亦率先稱帝，不過有美媒表示《蒼鷺與少年》很大機會躋身來年奧斯卡的最佳動畫候選名單。

另外，雲溫達斯及役所廣司已抵達多倫多宣傳新片。《我們都是這樣長大的》柏翠茜雅格（Patricia Arquette）首次自導自演新片《Gonzo Girl》，《蜘蛛俠：不戰無歸》威廉達福（Willem Dafoe）及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）前女友卡美拉摩朗（Camila Morrone）合演，根據作家Hunter S. Thompson與其私人助理的故事改編，前日亦在多倫多影展登場。

相關字詞﹕基拉莫狄多路 宮崎駿 蒼鷺與少年

上 / 下一篇新聞